大S猝逝︱朱孝天不吃人血饅頭暫停帶貨　張蘭借另一平台還魂6字回應

大S（徐熙媛）病逝，實在教人惋惜，以《流星花園》「F4」走紅的朱孝天，在本女3日傳來噩耗時，於社交網發文：「唉…晴天霹靂…」配上3個雙手合十的圖案，他昨日（9日）開直播，網友問為甚麼沒帶貨，他直言：「我不想吃人血饅頭。」

大S病逝消息傳出，前婆婆張蘭第一時間在社交網PO出：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」等語，捱轟又在蹭流量、吃人血饅頭，她隨即刪文，在抖音評論區PO文悼念大S，並暫停直播帶貨，但3天後即本月6日中午，她重啟直播，對此解釋：「本來我不想那麼快開播，熙媛去世我們完全沒想到，我們很傷心。但是公司已經停了3天了，如果還不開播，那麼多員工等着我發工資，我拿甚麼給他們發？我沒有辦法。以前即便生病，打着點滴我也堅持播，這次如果可以的話，我也希望再休息一下，但為了員工，為了公司，為了麻六記，我得振作起來。」只是後來她因捲入造謠汪小菲付包機費事件，抖音帳號已於本月8日被封。

而朱孝天直播時被問到為甚麼不帶貨，他低調表示：「現在的氛圍，最近這些事情，我覺得不大適合直播帶貨，就我不想吃人血饅頭知道嗎？」他也說：「很多人都會覺得觀眾很傻，但是我覺得每個人心裏其實有一把尺，這世界上哪有真正的傻子，想要利用別人的那種心態，一旦露出來的話，別人就會很清楚知道，所以我覺得沒有必要。」

至於張蘭仍持續直播帶貨，還不斷消費死者炒作，遭到抖音官方無限期封號，令汪小菲怒爆，在朋友圈宣布和張蘭斷絕母子關係，有網友發現，張蘭轉戰國際版TikTok另起爐灶，而對於汪小菲的言論，她也疑似回應了。

網路瘋傳汪小菲宣布和張蘭斷絕關係，「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持」，他表示和母親「三觀不合」，甚至直言：「她賺的錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命」。

對此，有網友到張蘭TikTok留言：「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗甚麼。大概率酸辣粉吃傻了！」而張蘭見狀則回：「不信謠不傳謠！」似乎在澄清外界謠言，但也有人寸她：「如果營銷號截圖發出的汪小菲朋友圈的內容是假的，為何不聲明呢？」

汪小菲接連上演雨中痛哭等深情戲碼，外界揣測與大S留下的巨額遺產有關。有網紅直指，張蘭和汪小菲這對母子欠下約45億元台幣的債務，但其實他們有錢卻不還，還挪來台灣，利用兩個親人當人頭帳戶藏錢。