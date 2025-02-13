《美國隊長4》首映評價出爐　成系列史上最低分：夏里遜福都救唔番MCU跌谷底

漫威（Marvel）今年打頭陣的超級英雄大作《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World）本周全球公映，而影片日前於洛杉磯舉行首映禮，除了接「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）棒成為「新隊長」的「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）之外，新加盟的夏里遜福（Harrison Ford）亦有現身。隨着首映與傳媒試片後《美4》的評論亦曝光，目前於影評網「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的平均好評僅51%不合格，成為《美國隊長》系列中口碑最差的一部。同時亦成為漫威史上在爛蕃茄最低分第2位。

美國電影網站《Collider》批評新一集《美》為「就連夏里遜福唔能夠拯救MCU（漫威電影宇宙）跌入谷底」，而美國著名影評人Roger Ebert網站就批評影片「根本不勇敢，是近十年最軟弱、沒有骨氣的大片。」另一著名影評人Cris Parker認為影片「沒有達到我的期望，我喜愛安東尼飾演美國隊長，但故事確實感覺空洞。」至於電影網站《Screen Rant》指影片「缺乏漫威电影宇宙作品的娱樂性，即使安東尼麥奇和夏里遜福的表演引人入勝。」

另方面，已卸下「盾牌」的「阿Cap」基斯伊雲斯懶理新一集上映，他近日與演員老婆Alba Baptista到澳洲度假與同行的大班好友在升降機內自拍留影。