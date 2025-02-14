胡歌自爆與張曼玉有交集　《花樣年華》追加未曝光片段

王家衛執導的經典電影《花樣年華》推出導演特別版，新增近10分鐘從未曝光片段，前晚內地藝人胡歌與唐嫣等現身電影首映，胡歌更自爆跟《花》片女主角張曼玉有所交集。

《花樣年華》於2000年上映以來橫掃多個影壇獎項，適逢今年是電影上映25周年，王家衛推出《花樣年華》導演特別版，在原版上加入9分9秒從未曝光的片段，亦是在所有版本中最長的一版，當中包括結尾梁朝偉在柬埔寨重遇張曼玉以及兩人在2000年便利店的故事。導演特別版今日情人節在內地正式上映，為隆重其事前晚於上海舉行首映，雖然主演未有現身，但就請來王家衛執導的內地劇《繁花》的幾位主角胡歌、唐嫣及辛芷蕾等撐場。兩部作品甚有淵源，去年底播出的《繁花》番外篇《好久不見》，正是以《花樣年華》2000年的首映禮為結尾，胡歌飾演的「阿寶」與唐嫣飾演的「汪小姐」在首映中重逢。

唐嫣睇到臉紅心跳

昨晚胡歌與唐嫣以《繁花》的角色造型上陣，令觀眾大感驚喜。唐嫣透露自己第一次看《花》片是仍是學生，後來也看了很多次，想不到這次有機會在電影院再看，還直言看到臉紅心跳。胡歌提到拍攝番外篇時，在片場見到《花樣年華》的電影海報，發現自己第一次離張曼玉這麼近，於是要求同事拍了一張他跟海報的合照：「我是她的影迷，我曾經跟張曼玉的交集就是同月同日生，那天有個特別的感覺，她不是張曼玉，我也不是胡歌，我們都是家衛導演鏡頭下的一個人物，衝破了所有界線跟她離得很近，我就讓同事給我拍了一張照片。」他續指很喜歡這張照片，並給了王家衛導演看，對方指要留着將來用，最後成為了番外篇的海報，他自爆：「我當時叫他等一下，我要P圖。」即時令現場觀眾爆笑，因海報只見他的影子，主持人也忍不住吐槽：「這還需要P甚麼？」他自揭：「我當時的背有點駝，P過就稍微挺一點。」