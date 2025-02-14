Anson Lo宣美合體騷僅7成入座率　網民拍片狂嘲賣座力低

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo、AL）及李駿傑（Jeremy）聯乘韓國天后宣美（SUNMI）分別在13日及16日於亞博舉行兩場音樂會，之前兩子專程往韓國為演唱會綵排，表現重視，但昨晚頭場入座率欠佳，布滿吉位。由7時許到10時左右仍然未見有更多人入場，網上亦有大批場內網友拍片拍照嘲笑，多人表示指本身已經係被親友懇求「食咗張飛」而入場，未料現場仍見近7成吉位，平價飛位近乎冇人入座，唔少網友留言指擔心AL稍後舉行的個人騷會否出現同樣情況，質疑其賣座力未如理想：「人氣已下滑冇得救了」、「啲位任坐」、「公司應該要諗吓辦法Lo lo豬將會開solo con銷售問題」。

演唱會由Anson Lo和Jeremy合唱《Money》和《Closer》揭開序幕。Anson Lo表示今次是入行以來最特別的一場騷，因打從出道至今便跳Kpop舞。宣美出場時瞓在地上，穿着火辣黑色吊帶戰衣的她，不停扭蘿、䇄蘿兼烏身拋胸，舞姿性感，又主動攬實AL和Jeremy，火辣動作惹來尖叫聲不絕。

Jeremy問她第一次收到他們的邀請時有何感覺？她表示能夠同兩位頂流歌手合作感開心，對演出感到好有意義。並即場哼出AL的《Hey Hey OK!》。AL直言知道跟天后合作緊張到失眠，自認是宣美粉絲，即場模仿偶像扭蘿招牌動作，讚她的歌是Kpop代表之一。

Jeremy亦視對方為偶像，對前輩第一印象是非常靚女、好人和善良。宣美表示合作前，搜尋他們的歌：「覺得你哋的粉絲有這樣的偶像是非常榮幸，第一次見你哋兩位，感覺好溫暖，既有人氣又謙虛，我都要謙虛啲。」又笑言自己冇乜朋友，開心認識他倆。期間Jeremy大晒流利韓文，跟宣美對答如流。

宣美solo部分在場大搞氣氛，先用廣東話：「我係宣美」，表示好掛住大家，表示好幸運來香港演出，之後帶動歌迷唱《Heroine》副歌。她表示12號到港，一下機便吃了蛋撻和飲奶茶，笑指入住的酒店房間樓層太高，原本畏高，但看到維港美景，感到像坐在雲朵上，笑指看到台下的觀眾也有坐在雲上的感覺，她唱《Balloon in Love》時一度走下台親近歌迷。

AL現場大冧粉絲叫「神徒BB豬」，之後與Jeremy一同落台跟粉絲握手抄熱氣氛，Jeremy更收到花。2子接着唱出韓文串燒歌，將氣氛推到高峰。

宣美表示好想嘗試做港產片的女主角游走香港每個角落：「今次演唱會，可以令我的Fans同你哋嘅fans互相交流，覺得好開心好幸福。」宣美又教AL用韓文講「型到爆裂」。2子就用韓文唱出「宣美又靚又可愛」十分搞笑。最後3人又跳又唱宣美的《Gashina》，演唱會結束。

AL和Jeremy騷後受訪，AL表示新年有幾日假期，吃着蘿蔔糕時感到罪過，新年他去了汪明荃、羅家英屋企拜年，笑言要對長輩尊重所以會照食。Jeremy爆料：「佢食包薯片都喊，好黐線！」AL解釋有晚感到好大壓力，才吃了包薯片，吃完又有罪惡感。

AL自爆今次演出有甩漏，如手套飛甩，最嚴重是爆汗要頻頻抹汗，他認真表有想過割汗腺：「真係有諗過割汗腺，但係又驚去咗第二個地方排汗，變咗手汗就好大鑊，今日專登化咗個薄妝，台上抹汗唔會尷尬，但係未去到100%完整，因為自己唔想Hea跳。」Jeremy表示可以跟宣美前輩合作是歷史性時刻，會記一世。對能操流利韓文跟宣美對答自如，他表示從未學過韓文，只是好喜歡KPop文化，他們表示將來想cover更多韓文歌。問可有意出韓文歌時？ AL笑言：「我一定冇資格。」Jeremy就表示好想，因為一直心願想去韓國出道。問將來可有機會隨宣美到韓國發展，他們認為並非簡單的事。

對於演唱會頭場滿布吉位，賣飛銷情不理想，Jeremy表示自己只專心做show，看不到台下情況：「演唱會銷情唔知，自己做好本分，只希望做好個show，希望16號多啲人來睇騷啦。」AL就表示不會感失望，認為有好多因素：「知道我哋嘅fans係會用唔同嘅方式嚟支持我哋，入座率唔係唯一，唔係個表演好睇，就可以吸納多啲人嚟睇個show咁簡單，今次我哋三個人做嘅拼盤騷，可能有人會帶有疑惑和偏見，我哋想打破舊有觀念，努力畀多啲新嘢大家睇。（會去了解吓16號的賣飛情況？）唔會去了解，不嬲唔會去了解銷情和錢銀嘅嘢，只會做好自己，壓力係來自自己，唔會諗其他。」他們都表示會繼續付出200分的努力做好演出。