大S曾言「謝謝你跟我結婚」　具俊曄珍藏太太1遺失物長達23年

台灣女星大S（徐熙媛）春節同家人同遊日本時，因流感迸發肺炎過世，突如其來的噩耗，讓諸多親友及粉絲都無法接受，而去年具俊曄在韓綜放閃大S的影片亦再度爆紅，節目上具俊曄透露當年因為分隔兩地加上經紀公司禁愛令，僅交往1年多就分手。直到大S在2021年離婚後，具俊曄主動撥出保留多年的女方電話，兩人成功聯繫上，具俊曄不願意再蹉跎時光，一句話感動大S，2022年2月8日在韓國登記結婚。

具俊曄又提到他一直珍藏着大S在23年前送的外套，直到現在都捨不得丟掉之餘，具俊曄也保管着妻子23年前去韓國玩時，遺漏的黑色經典款鏡子，直至婚後歸還時，大S還驚喜地問：「這是在哪裏找到的？」宛如偶像劇的情節，讓現場來賓聽得起雞皮疙瘩。具俊曄坦言，直到婚後才知道，大S當年跟他分手後，拍《流星花園》曾穿上他送的外套。具俊曄感慨地說：「要是當時就知道，我一定會嘗試聯繫她。」最後，為了體貼大S的具俊曄，婚後搬到台灣一起生活，感情非常甜蜜，從來沒有吵過架，更別說對大S有任何不滿之處。具俊曄甜蜜地分享，大S跟少女一樣漂亮，曾撒嬌道：「歐巴～抱抱我～」具俊曄便很Man的把大S抱進浴室，閃翻現場的來賓。

具俊曄亦強調大S很感性，常告白「我愛你」，最令他感動的一句話則是「謝謝你跟我結婚」。而兩人結婚後，十分珍惜彼此陪伴的時光，出門時都會在電梯內自拍，留下幸福的時刻，他也在節目中罕曝光八張甜滋滋的閃照。

此外，近日有關外來旅客在日本就醫問題亦廣受到關注，其中曾旅日多年的台灣法醫高大成，日前亦在節目上分享道日本醫療制度的「特殊」性，大醫院因為分級制度明顯，除非是病情相當嚴重、直接掛急診，不然就是要有基層診所醫生的介紹信，否則基本上不會收輕症病患。

另外，高大成亦提到另一個關鍵，就是跟大S一家人請到的「內地導遊」有關，差別在於「台灣導遊比較有警覺性，就知道有問題，因為他知道大S的身體情況，大概知道說這有危險。但是內地那個（導遊）比較不知道，而且比較懶散，我有幫你介紹就好。」並補充日語發音差別：「內地人講的日語，跟台灣人講的日語是不一樣，內地人講的日語，日本人聽不太懂，因為他們的重音很重，而且有捲舌，日本的音絕對沒有捲舌，不可能有捲舌，所以台灣人講他們比較懂。」

此外，高大成表示由於箱根比較鄉下，因此診所醫生比較懶散，主要原因在於「他去那裏是想退休，享受好的空氣，看一兩個病人，這樣很爽，你在市區很競爭，不認真就會被淘汰掉」 ，接著強調：「有時候溝通上的問題 ，還是台灣導遊會比較懂」。後來送醫院因為太過突然，所以無法用葉克膜救回，並懷疑大S有心臟和肺部的疾病，而感冒最怕這兩個器官出狀況，因為肺部會引發氣喘，心臟引發心律不整，都相當危險。