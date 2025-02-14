金像獎︱衛詩雅強勢衝影后　林峯劉青雲夾擊郭富城爭影帝

第四十三屆香港電影金像將於2025年4月27日假香港文化中心舉行，今日（14日）大會舉行記者會公布19個獎項的提名名單，並邀請了4位影壇新晉代表袁澧林、謝咏欣、邱彥筒及歐鎮灝擔任特別嘉賓。香港電影金獎像協會主席爾冬陞在記者會上公布第一輪投票情況，有效票數為1313票，投票率為64.84%，符合資格競逐的港產片共46部。

最佳男主角入圍有許冠文《破．地獄》、林峯《九龍城寨之圍城》、郭富城《臨時劫案》及游學修《看我今天怎麼說》，最佳女主角入圍則有衛詩雅《破．地獄》、許恩怡《久別重逢》、談善言《虎毒不》及鍾雪瑩《看我今天怎麼說》，至於最佳電影提名有《破．地獄》、《九龍城寨之圍城》及《看我今天怎麼說》。

而最佳女配角提名包括有谷祖琳、梁雍婷《破．地獄》及韋羅莎《破．地獄》，最佳男配角有古天樂《九龍城寨之圍城》、伍允龍《九龍城寨之圍城》、朱栢康《破．地獄》、秦沛《破．地獄》及盧鎮業《虎毒不》。MIRROR成員陳卓賢（Ian）憑《久別重逢》入圍最佳新演員，他與鄭伊健合唱的電影同名歌曲亦入圍最佳原創電影歌曲。

今屆金馬影后鍾雪瑩對於入圍金像獎表示：「恭喜大家！好高興電影入圍最佳電影同埋多項提名，希望大家二月可以入場嚟看看我哋成個團隊搞邊科！多謝所有聾人朋友，各組工作人員。另，多謝看我今天怎麼說，我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」

有份角逐影后的許恩怡，對於今次入圍表示：「好多謝大家！恭喜晒同樣獲提名嘅朋友！好多謝同埋恭喜《久別重逢》嘅團隊，冇諗過自己會獲得提名，好多謝大家鍾意呢個角色、鍾意呢個故事，呢個已經係對我最大嘅獎勵，我會繼續努力。希望大家繼續支持香港電影。」

谷祖琳對入圍最佳女配角稱：「突然收到入圍最佳女配角的消息，感覺好開心，呢一份係送俾我同埋金燕最美好嘅情人節禮物；心裏面有好想多謝嘅人，希望有機會在台上親口同你哋講：多謝。」

《久別重逢》獲7項提名，其中有份角逐「新晉導演獎」的梁禮彥表示榮幸及深感鼓舞：「感謝電影台前幕後每一位，及所有入場支持的觀眾。尚未觀賞的朋友，電影」。至於憑電影《看我今天怎麼說》獲最佳新演員提名的吳祉昊對入圍，感謝金像獎及選民的肯定：「可以得到提名已感到很滿足了，很衷心感謝幕前幕後所有人的付出。多謝金像獎嘅愛，情人節禮物我已經收到了。總算對自己同導演有個交代！」

記者會上謝咏欣、邱彥筒及歐鎮灝公布名單時均發生口誤，邱彥筒將「美術指導」講成「美食指導」，歐鎮灝就把電影《武替道》講成「無睇到」，謝詠欣更不懂讀出「邱彥筒」名字，要身邊歐鎮灝幫拖。