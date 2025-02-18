賴恩雷諾士同老婆Blake Lively霸凌風波下首現身活動被網民鬧爆

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）影星妻子Blake Lively去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）鬧出連番負面新聞，Blake去年底突然入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽及令她患有嚴重情緒困擾。及後Justin反告爆料的報章、Blake與老公賴恩誹謗索償巨額。Blake與賴恩自此被網民批評「職場霸凌」。賴恩在連串風波後一直沒有一同公開露面，直至前晚（16日）他們一同出席美國綜藝節目《周末直播》（SNL）開播50周年的特別節目。

賴恩夫婦盛裝赴會全程面露笑容，而節目中與眾星坐在觀眾席的賴夫被《SNL》的台柱Amy Poehler「擺上枱」問「近況」時，他即站起來反問：「好好呀，你點解咁問，你聽咗啲咩？」即惹來現場觀眾笑聲，而在旁的Blake亦面露微笑。片段曝光後，網民留言指《SNL》想淡化事件，另有網民批評該節目：「令人作嘔。原來佢哋都支持欺凌。」除了賴恩夫婦之外，荷里活大批名人紅星包括賴恩的前妻史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）、愛瑪史東（Emma Stone）、積尼高遜（Jack Nicholson）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）等都有出席，而女星Aubrey Plaza 亦有於節目出現，她的導演老公Jeff Baena於1月自殺身亡，今次是她老公離世後首次亮相。至於愛瑪就以搞笑造型出席，紅褲載滿爆谷，紅地氈上邊行邊食爆谷，成功搶鏡！《SNL》對她來說意義重大，因為她的老公Dave McCary是該節目的監製兼編劇，兩人2016年因於節目中合作而相識相戀，並於2020年結婚，育有一女。

此外，美國真人騷女王Kim Kardashian與「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦有出席，並一同演趣劇。擁有招牌巨躉的Kim於趣劇中更被女星姬絲汀慧（Kristen Wiig）的道具小手扮打屁股。《SNL》對Kim來說有深層意義，2021年她擔任該節目的客席主持並因而與節目男星Pete Davidson撻着拍拖9個月。據知Pete今次亦有出席慶典，而之前一晚2人亦有出席男星基斯洛克（Chris Rock）的生日派對，有指2人於活動上有互動。另方面，有指原本美國天后Taylor Swift亦有出席《SNL》50周年節目，但她得知自己於趣劇中被暗嘲，她得知後即時向NBC投訴要求取消那環節但遭拒絕，結果Taylor未有出席慶典以示抗議。