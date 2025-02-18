黃淑蔓與「翻版陳柏霖」同床　鼻貼鼻譜姊弟戀

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）今年第一首派台作品《留在你在我在的腦海》MV已上架，相隔大半年再出solo歌，心情緊張又興奮，請得有「翻版陳柏霖」之稱的王𦒉宏（Meaning）擔任男主角，二人海量甜蜜溫馨場面，加上即興除衫半裸演床戲，令她臉紅，笑言：「好少機會遇到比我年輕嘅男仔合作，原來風景咁美好，以後拍MV都要搵靚仔做男主角！」Feanna又謂說：「好開心，我終於出新歌啦！今次係一首好痛嘅歌，唔係失戀歌，係講一段toxic relationships之中不斷拉鋸。好有張力，係我認為自己比較擅長嘅曲風。MV導演係Sheng Wong，佢嘅概思好好，拍得好好。」

雖然歌曲沒有甜味，但MV就攙雜甜蜜情節及大量親密接觸，二人笑言曾擔心惹Fans不滿，她透露原本有kiss鏡頭，她說：「拍攝前有傾過會唔會kiss？最後大家決定視乎現場氣氛。今朝喺山坡上嗰場戲，我哋頭貼頭、鼻貼鼻，當時嘅氣氛我以為會咀落去，但當導演叫我望住Meaning嘅時候，原來兩個人貼到咁埋，擘大眼見到對方個樣好好笑，好似青蛙！」氣氛破滅，kiss鏡頭告吹。

[雖然沒有Kiss戲，但有床戲。Meaning爆料指Feanna加戲，令他半裸上陣，他說：「原本揀好套衫，著咗發現唔啱數⋯⋯」Feanna連聲否認：「唔係我！（副導演？）呢度都多女仔，副導演都係女仔，有個咁嘅『美色』喺度，又好難抗拒！」其實原定床戲Meaning露肩膀，埋位發現除去上衣效果更好，他爽快答應，Feanna目不斜視並用被子替他遮掩。

今次MV電影感十足，故事負傷的Meaning逃避追殺，邂逅活潑可愛的士多店員Feanna後，展開一場欲斷難斷的虐戀。除了床戲，還有剃鬚、睇星星、拖手、跑草原和淋雨等浪漫場面，亦有吵架、摔東西、放火、開槍和追殺等刺激場面。Feanna說：「我有啲驚演情緒極端嘅戲份，拍攝前我同Meaning跟邵美君老師上acting class，邵老師好勁，將我哋內在情緒掏晒出嚟！」她又透露私下十分害羞，抗拒與異性有肢體接觸，私人健身教練亦是女性，所以今次MV中與Meaning演情侶，大量親密場面，她花了不少時間適應。