離巢郭子豪泰國影婚紗相吸電子煙　網民：使唔使咁大煙癮？

大隻仔郭子豪去年向拍拖5年的前港姐鄧卓殷（Amber）求婚成功，2人現時於泰國影婚照。他日前突然在社交網晒出TVB的員工證，只打上四字留言「十年，多謝！」宣布離巢的郭子豪，於拍攝婚照時竟然疑似煙癮起吸起電子煙，不少網民也指「使唔使咁大煙癮」。

鄧卓殷在限時動態上載了一條拍攝婚照的花絮片段，入面身穿黑色禮服的郭子豪，和穿上白色婚紗的鄧卓殷並排而坐，於攝影師鏡頭前擺甫士拍片，而郭子豪在拍攝時竟然吸食電子煙。

但原來一切只是為了拍攝效果，郭子豪和鄧卓殷正拍攝結婚有趣影片，故事講述鄧卓殷首先將一支有助呼吸的「爽鼻通」，塞到未來老公鼻孔，之後過了一秒，郭子豪就從口中噴出煙霧來製造搞笑效果。

而鄧卓殷亦於社交網透露，他們將於4月25日正式結婚，並叫一眾親友記低二人的大喜日子，並接受朋友的網上祝福。郭子豪生於富裕家庭，父親經營時裝貿易生意，到英國升學前，曾在香港名校喇沙書院讀書。郭子豪於倫敦帝國學院機械工程系畢業後，2014年底加入TVB，翌年讀第28期藝員訓練班。郭子豪於2019年3月曾捲入酒駕風波，當時在尖沙咀遇上警察路障，被截停要求進行酒精呼氣測試，較法定上限超標約一倍，被警方以涉嫌酒後駕駛罪名拘捕。郭子豪被裁定一項醉酒駕駛罪名成立，須接受90小時社會服務令、停牌1年和自費報讀駕駛改進課程。