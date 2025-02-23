陳柏宇爆家居意外　細女跌穿頭入院縫7針

歌手陳柏宇（Jason）是圈中出名的「廿四孝奶爸」，無論工作至深宵，忙到臉容憔悴，堅持每日陪兩名愛女Abigail及Audrey食早餐兼做直播，順便和粉絲吹水，而一向照顧囡囡有加的他，日前發生家居意外，Audrey跌落地撞到頭入院縫針，相當陰功豬。

Jason在大女的社交網分享1歲Audrey發生意外經過的閉路短片，事發於22號早上，當時Jason在客廳，6歲長女Abigail在梳化後近窗位置梳，原本在附近的Jason剛好走開，Audrey慢慢爬上梳化，而梳化和窗邊有條大概兩呎的空間，雖然中間擺放了雜物和咕𠱸，但Audrey一踩上咕𠱸就直跌墮下，頭撞到地，聽到嘭一聲巨響，隨即就是Audrey的哭叫聲，畫面驚心動魄，而家姐即撲向前了解妹妹情況，至於Jason當然撲向梳化救女。

Jason事後在社交網報平安，指Audrey跌落地撞到頭入院縫了7針，他表示：「今日跌咗落地下撼親，個頭縫咗7針，雖然同爸爸分開嗰陣時喊到七彩(爸爸都喊到七彩），護士話縫到中段妹妹都已經冇喊，好乖咁畀醫生縫針，妹妹暫時精神好好… 家姐好擔心妹妹，唔夠膽陪妹妹去醫院，唔想見到妹妹喊。」縫針Audrey已回家休息，不過相信為人父母及家姐，一定心痛到徹夜難眠。

昨日Jason在社交網交代Audrey最新情況，及縫了針的傷口相，他代Audrey留言：「阿妹話唔使擔心，我依家食得走得，雖然條疤痕大啲，媽媽肉痛啲，但係都冇阻我玩同食嘅心，唔信試吓攞盒士多啤梨喺我面前。」Jason接受訪問時再說細女相當叻，縫針後一切正常運作：「佢又冇話痛，仲好叻，瞓覺時識打側身瞓唔使整親個傷口，完全冇喊，一覺瞓到今朝。」問到如何止可「家居陷阱」？他就話如將梳化推貼牆就不能打開玩具櫃，又覺得意外難避免：「其實嗰嗰位從來都唔牙煙，只係尋日用咕𠱸整咗個帳篷扮『秘密基地』，囡囡以為嗰個位可以坐，所以就跌親，最多嗰個位唔好再擺咕𠱸。」

另外，林盛斌（Bob）兒子同樣發生家居意外，Bob在社交網上載兒子睡在床上的照片，指囝囝扭親隻手，不便擒上擒落，所以太太安排兒子在其主人房睡覺，休養要一個月，拆石膏後可回自己房間睡覺，由於兒子要留在其房間瞓覺，暗示會影響夫妻生活達一個月。