娛圈單打︱坐完月即刻搵錢　恩愛騷都費事演

《延禧攻略》女星吳謹言，去年9月忽然宣布下嫁同劇奀星洪堯，未幾即被發現挺住巨肚拍戲。除咗令人懷疑佢哋係奉子成婚，仲令粉絲好擔心孕婦咁捱法掂唔掂。仲有呀，曾有狗仔攝得洪堯孖老婆逛街狀甚甜蜜，惟男方一上車即煙癮大發，老婆大住肚食盡二手煙，因而遭網民鬧爆。

吸煙呢一幕，有冇似曾相識嘅感覺？冇錯啦，剛官宣離婚嘅陳妍希及陳曉，男方亦曾被揭發喺老婆坐月子中心嘅時候吞雲吐霧，搞到要陳妍希經理人代為道歉。當時唔少人批評，陳曉完全罔顧老婆健康，從呢個小細節，就知佢有幾愛陳妍希喎。咦，依此路進，咁吳謹言同洪堯咪……都係唔好講落去咯。

嗱，有指吳謹言本月中已經「卸貨」，誕下一位千金，其後老闆于正證實，吳謹言4月將進入劇組開新戲，嘩，幾乎一坐完月即無縫接軌開工，吳謹言又弱質纖纖咁款，頂唔頂得順㗎？雖然話急住搵奶粉錢啫，但都唔使搏到咁啩，老公去咗邊呀？點解唔畀老婆抖多陣？

正如啲老人家話齋，女人坐月坐得唔好，隨時整壞身子，百病纏身！之不過，亦有傳聞話誕女日期冇咁遲，而係去年11月。嗯，咁都冇咁離譜。

老實講，當初吳謹言執意下嫁洪堯，全世界都唔睇好，最主要原因係女尊男卑，另外，亦有指男方品行不端，被人影過隨地亂拋煙頭、傳出與多女劈腿，甚至睡未成年女網紅，難怪甫公布婚訊，就有口痕友留言問「離咗婚未？」可見呢個男人不得人心。

講真，婚姻一開始就咁多風言風語，要長久走下去，都好考驗雙方嘅耐力同智慧。