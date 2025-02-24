周吉佩送觀眾公主抱　嘆歌手路難行：試過戶口100蚊都冇

《中年好聲音》歌手周吉佩在澳門舉行巡迴，全場爆滿，他多次到台下在觀眾旁邊唱歌，請得《聲夢傳奇2》劉芷君（Aster）做暖場喜賓，她先唱出《我恨我痴心》加英文原曲《I hate myself for loving you》的混合版，然後她說：「我和吉吉前輩一樣都係一個好勇敢去追夢嘅人，好多謝主辦單位和吉吉前輩邀請我做佢嘉賓，好開心可以喺呢度見到大家，希望將來會帶畀大家好多好多好嘅音樂，多謝大家。」接着Aster邊跳邊唱了Bruno Mars 的 《Uptown Funk》。

吉吉背上結他，在4位女舞蹈員陪伴下以一曲《五月天》的《派對動物》，為全晚演唱會正式揭開了序幕，全場觀眾即時High爆站起身舞動起來，緊接唱出《Can’t Take My Eyes Off You》和《生活道》後，他說：「多謝大家，歡迎大家嚟到，我成日都話我係流住樂隊嘅血液，所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊去玩一啲好搖滾嘅音樂，希望大家Enjoy，大家覺得正唔正呀？」

全場觀眾齊聲答《正》、吉吉又說：「我講過要大家由第一隻歌開始便企起身跳舞，大家真係做到，真係要畀個讚大家，大家畀啲掌聲自己先，今晚記住當我嘅演唱會好似一個Party咁去玩，而且同香港站好唔同，因為會有好多同觀眾互動嘅環節，可能係我落嚟啦，又可能係觀眾上嚟啦。喺度我想送呢首歌畀大家，就係喺我《中年好聲音》比賽嗰陣好任性去玩嘅樂隊嘅歌曲，以下呢首歌就係奠定咗我喺《中年好聲音》一個好重要嘅時刻。」吉吉便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ，然後結他手和Bass手便走到他兩旁，和他一起演奏了《光輝歲月》。

在吉吉回後台換第二套服裝時，吉吉唱畢《愛如潮水》後說：「我諗咗好耐都係唱歌、結他，最多加埋跳舞，咁不如講吓其他嘢啦，頭先嗰段片基本上講咗我嘅第一人生，即係我入行前嘅經歷，到我夾Band，Busking同埋比賽，到簽約做歌手出碟，嗰陣我最犀利嘅係連係銀行撳100蚊出嚟都撳唔到。其實我想話畀大家知做歌手真係唔容易，而我一直以嚟都好想多謝一個人，我要多謝嘅人就係周吉佩，我點解要多謝自己？我想講在座每一位都一定要好好咁答謝自己，當呢個世界全部人放棄你都好，得一個人係唔會放棄你，就係你自己。除咗頭先嗰啲黑歷史片，我講過今日要公開我其他一啲鮮為人知嘅事，我準備咗好多黑材料同大家分享，大家留意大屏幕。」

大屏幕便開始展示吉吉在生活和工作上的絕密照片，有他小時候的獨照、和家人或朋友的合照，最後便是和太太及一對仔女的溫馨合照，吉吉說：「太太和仔女絕對是我生命中最重要嘅人，他們給了我很多推動力，他們的支持令到我今日可以在台上唱歌真的很Amazing，原來我都得嘅，我希望大家都可以勇敢為自己追夢，好好享受大家嘅人生，亦都係我演唱會主題《第三人生》入面一個好重要嘅訊息。」之後他便抽選了3位現場觀眾到台上，讓他們向他發問問題，終極大獎更是可以得到吉吉的「公主抱」。

接着李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、支嚳儀、林鉫徫、魏嘉信、丁文俊、涂家堯和何博文等接近30多位「中一生」的合唱，便是全晚演唱會最期待的環節，他們合唱了《無言感激》加《不再猶豫》的Medley ，由台上唱到台下，再回到台上唱，全場觀眾紛紛拿出手機拍攝，最後更在鼓手打鼓伴奏下，以Rap形式逐一介紹自己，吉吉在台上衷心多謝他們親臨現場支持。

吉吉在慶功宴時表示：「接着我有新歌推出，不過今年我會於7月時推出我寫的第一本書，希望大家屆時會支持我這個新進作家。」劉芷君則很高興可以在尚梯館的舞台上表演，她說：「因為我是暖場嘉賓，所以我的表演對帶動開場氣氛真的很重要，看到觀眾在我唱畢兩首歌後為我大力拍掌，我才真的放下心頭大石，而且我的恩師煒堅導演和一班粉絲也特來捧場。」