奧斯卡金像影帝真赫曼死於寓所　妻子與狗同死

70年代憑《密探霹靂火》(The French Connection)奪得奧斯卡影帝的美國男星真赫曼(Gene Hackman),於美國時間昨日下午被警方發現連同63歲亞裔妻子Betsy Arakawa以及愛犬一同在其新墨西哥寓所身亡,終年95歲。警方尚未透露眾人死因,相信沒有謀殺嫌疑,事件仍在調查中。真赫曼妻子是古典鋼琴家,兩人結婚34年。

真赫曼曾5度獲奧斯卡提名,他憑1972年的《密探霹靂火》勇奪影帝,而1993年他亦憑《豪情蓋天》(Unforgiven)榮獲最佳男配角。真赫曼於2004年拍罷《當總統遇上馬桶》(Welcome To Mooseport)後息影,轉行任小說作家。此外,從影半世紀的真赫曼亦主演過多部賣座片包括經典災難片《海神號遇險記》(The Poseidon Adventure),《紅潮風暴》(Crimson Tide)、《高度反擊》(Enemy of the State)、《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)以及於《超人》(Superman)系列飾演大奸角Lex Luthor等。