奧斯卡金像影帝真赫曼死於寓所　妻子與狗同死

70年代憑《密探霹靂火》（The French Connection）奪得奧斯卡影帝的美國男星真赫曼（Gene Hackman），於美國時間昨日下午被警方發現連同63歲亞裔妻子Betsy Arakawa以及愛犬一同在其新墨西哥寓所身亡，終年95歲。警方尚未透露眾人死因，相信沒有謀殺嫌疑，事件仍在調查中。真赫曼妻子是古典鋼琴家，兩人結婚34年。

真赫曼曾5度獲奧斯卡提名，他憑1972年的《密探霹靂火》勇奪影帝，而1993年他亦憑《豪情蓋天》（Unforgiven）榮獲最佳男配角。真赫曼於2004年拍罷《當總統遇上馬桶》（Welcome To Mooseport）後息影，轉行任小說作家。此外，從影半世紀的真赫曼亦主演過多部賣座片包括經典災難片《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure），《紅潮風暴》（Crimson Tide）、《高度反擊》（Enemy of the State）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）以及於《超人》（Superman）系列飾演大奸角Lex Luthor等。