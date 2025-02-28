【反轉港九】李鍾碩文佳煐坐觀光巴士拍劇　親民冧粉絲

韓星李鍾碩闊別2年半再於新劇《瑞草洞》中挑戰律師角色，飾演帥氣又率直的資深大律師。之前被指發福走樣的他，為角色積極操弗，回復男神最佳狀態。韓劇《女神降臨》的女星文佳煐則扮演新入職的助理律師。劇集預計5月底播出，劇組連日來反轉港九取景，吸引大批劇迷蜂擁而至。

本報直擊兩人於昨日（27日）下午在上環文武廟附近搭乘開蓬觀光巴士，攝製組出動航拍機進行拍攝。原本李鍾碩在巴士上層撐傘遮擋太陽，但見到有粉絲跟拍，他即收起傘，不斷跟粉絲揮手。之後大隊轉移陣地，到佐敦一帶的食店取景，李鍾碩與文佳煐在店外擺放的餐桌撐枱腳，李鍾碩手上更拿着觀光地圖仔細研究。

昨晚，大隊移師維園繼續拍攝。工作了整天的李鍾碩未有露出倦容，表現專業，他見到粉絲一直在旁守候，收工時特地走向她們，露出暖男笑容揮手、跟大家擊掌，又合體派心，超級寵粉！

今日（28日），李鍾碩身穿格仔Tee恤，與文佳煐到西營盤藝里坊壁畫旁的樓梯取景，還有他孭着女方的一幕，之後他更熱到脫掉外套，捲起短袖Tee的衣袖大晒麒麟臂。而文佳煐稍後將前往意大利參加米蘭時裝周。