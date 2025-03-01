轉廢為寶 | 過期、唔好用護髮素堅有用

一頭飄逸的秀髮可以説是營造「美女」氛圍的關鍵因素，試勻市面上的洗護系列，依然買不到滿意的產品，屋企越堆越多；或者聽網絡紅人推介買了以後發現超難用，過於滋潤導致頭髮油笠笠，或是用完頭髮依舊乾枯毛躁。而網上則流傳多種護髮素的妙用，假如你正好有過期、難用的護髮素，不妨發掘其他新用途。

1.變身家居防塵罩

明明有定時清掃家具、地板，但不夠幾天，表面又積了一層薄灰。想避免以上狀況，可以試試在溫水中加入1至2泵護髮素，稀釋後以抹布、地拖沾取並擦拭家具和地面。乾爽後，便會發現表面變得不再容易附着灰塵，皆因護髮素中含有陽離子（cationic surfactants），可以中和家具及地面上積聚的靜電，並形成一層薄膜，減少灰塵顆粒直接黏附在表面上，更易清理。

2.去除廚房油污

面對廚房發黃且黏膩的頑固油漬，不少人都首選清潔力強的專用產品，但其實看似溫和的護髮素一樣能輕鬆去除油污。護髮素中的陽離子介面活性劑與油污結合後，能將其乳化，使油污分解成細小顆粒並懸浮於水中，從而輕鬆帶走。只需將護髮素直接塗抹於污漬上並靜置幾分鐘，再以濕布打圈擦抹，最後再用清水擦乾淨即可。

3.令皮具重拾亮澤

具有滋潤效果的護髮素除了能令髮絲光亮順滑，亦能令皮具重拾光澤，皆因護髮素中通常含有椰子油、乳木果油等植物油成分，可以滋潤皮革，恢復其柔軟度和光澤。用軟布沾取適量護髮素，以打圈的方式輕輕擦拭皮具表面，靜置5至10分鐘後，再用乾淨軟布擦拭乾淨，皮具就能煥發光彩，同時延長使用壽命。

4.充當衣物柔順劑

護髮素和衣物柔順劑都含有陽離子介面活性劑，例如季銨鹽，能吸附在帶負電的衣物纖維上，降低纖維間的摩擦，使衣物柔軟蓬鬆。因此，在洗滌衣物時，可以加入小量護髮素代替柔順劑。此外，對於洗後縮水的棉、麻、蠶絲製品，也可用護髮素拯救，當中的硅油成分能增加纖維間距，使其恢復原狀。只需將衣物浸泡在含有護髮素的水中約30分鐘，裝進洗衣袋後放入洗衣機脫水，最後平鋪晾乾即可。