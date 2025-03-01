方大同紅遍香港台灣同封歌王　曾救薛凱琪走出自殺關口

歌手方大同離世，出生於夏威夷的他自小熱愛音樂，高中畢業後便陸續寄Demo至各大唱片公司，並擔任幕後寫歌及和聲，獲香港華納唱片賞識，於2005年11月正式發表首張個人專輯《Soulboy》出，並被冠以「香港陶喆」等稱號，並在2008年獲得「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」叱咤樂壇男歌手金獎」，以25歲的年紀創下出道年資最短的金獎得主，他也曾被6次提名台灣金曲獎最佳國語男歌手獎，並在2017年以《JTW 西遊記》拿下台灣歌王。

而他兩年前突然神隱，當時一度有消息指他進軍農業，在雲南開農場，公司估值超過20億，對此他就曾發文否認：「最近有虛假消息稱我現在從事農業。我非常尊重農業這個行業，特別是有機農業。但是，我目前並沒有參與任何農業項目」，並強調：「我不是農人，我還是歌手。」

他更曾為多位天王天后操刀作曲，包括張惠妹、張學友、陳奕迅、李克勤及容祖兒等。而最與他合作無間的，絕對非多年密友薛凱琪多年，2人感情深厚緋聞傳足多年，薛凱琪飽受抑鬱折磨多年兼曾有輕生念頭，全靠方大同陪伴走過低潮期，更親手將她從自殺邊緣救回來。