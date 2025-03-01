本地新店　點心燒味粵菜樣樣有

作為美食天堂的香港，除了高質餐廳，平易近人的小菜館比比皆是。近日坊間有中式菜館店開幕，不單為大眾帶來來地道的點心和小菜，也有提供巧手粵菜，喚醒大家的味蕾。

創意點心

很多人風雨不改，最愛一朝早飲茶食點心，手工點心及燉湯專門店剛於啟德開設新分店，今次以蒸氣和草廬作設計主題，點心即叫即蒸，除人氣晶瑩蝦餃皇和蟹籽燒賣皇等傳統美點，新出的限定創意選擇有紫金麻糬奶皇流沙包、大滿足咖央沙律蝦盞、懷舊格仔餅風脆蛋散和啤梨三兄弟鹹水角等，店內亦有低碳高蛋白點心選擇，星期一至五下午茶時段可用指定價錢享用點心車位置選擇的所有點心。吃過點心，便可大啖南瓜排骨荷葉蒸飯、蟲草花雞粒沙薑椰菜花飯和濃香流心蛋牛肉荷葉蒸飯等各式主食。因應新店開幕，小店推出新張價的花雕雞汁青龍棉花雞蒸限村粉和原盅精裝佛跳牆，最是滿足。

高質燒味

時間關係，很多人都愛買燒味回家斬料。灣仔新開的粵菜小館，以叉燒、燒鵝和各式地道小菜掛帥，招牌蜜汁叉燒選用西班牙甘栗豚脢肉慢火製1.5小時，肉嫩鮮甜。茅台醬油雞以約3斤三黃雞入饌，入味富酒香。明爐燒鵝選用180日大的清遠黑棕鵝，配蘋果木燒製，口感豐富。午市還有葱油煎肉餅飯、四寶飯等選擇。晚市有限定雞鴨一品煲，一次過品嘗雞腎、雞潤、鴨血和豆卜等 6款材料，分量十足。

巧手粵菜

中國多個菜系之中，粵菜在本地甚受歡迎。剛於啟德開幕的粵菜館旗艦館，推出一系列特色菜單，當中包括各道經典粵菜。招牌荔枝柴燒鵝皇皮脆肉嫩，瓦煲生焗薑蓉黃花魚，鮮甜多汁又辛香。其他有意大利黑醋骨、手工千葉豆腐和黃椒醬海參粒煮豆腐等，讓食客慢慢品味。