龔嘉欣憧憬感情生活　不排除閃婚

「視后」龔嘉欣入行16年，終於憑「方芳」一角吐氣揚眉，她接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享首奪「最佳女主角」的心路歷程，並大談感情觀。她直言目前單身，但不排除未來有閃婚的可能。

龔嘉欣在頒獎禮上擊敗頂頭大熱楊茜堯，賽果一度被外界評為「爆冷」，面對各種聲音，她謙虛回應並感激觀眾的支持：「每部劇集的台前幕後都非常用心，但獎項只得一個，得獎後我提醒自己，一定要繼續努力，才不會辜負大家的愛戴。」

至於「視后之爭」有否影響到她與楊茜堯的友情？龔嘉欣澄清早於2013年拍攝《守業者》時已成好友：「當時經常拍外景，楊茜堯見我的傘太薄，特意送我一把紅色格仔防 UV 的摺傘，我保存至今仍在使用。」又指頒獎禮過後，楊茜堯亦向她發送相片和短訊，足見兩人情誼未變。

事業攀上高峰，她亦憧憬感情生活。她笑言新一年的目標是拍拖，如果遇到適合的對象，更隨時效法方力申一樣閃婚：「以前我十分在意何時要結婚，但現在心態改變了，覺得想做就去做，但當然也要視乎另一半的想法。」她慨嘆演員的工作時間日夜顛倒，要找到一個願意體諒的伴侶並不容易，父母的離異亦沒有影響她對婚姻的渴望：「如果將來結婚，照顧家庭便是我的終身職業，但我很喜歡演戲，還是希望能夠兩者兼顧。」至於夢想中的婚禮，她希望愈簡單愈好：「只要最愛自己的人在身邊見證，便已足夠。」

龔嘉欣在頒獎台上特別感謝無綫高層曾勵珍，教她儲錢之道，但原來她早已是「圈中

小富婆」：「我從小就不愛花大錢，也沒有特別的物質追求。16歲開始拍攝平面廣告起，

我就一直儲錢。」她習慣做定期存款，財務規劃相當穩健。談到真正的節儉代表，她大讚

好友陳凱琳：「她即使拿着兩個超大的行李篋都不會坐的士，而是選擇搭公共交通工具回

家！」