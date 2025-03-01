Maybach SL 680 Monogram Series展現高雅新時尚

結合時尚奢華、最高舒適度及最先進技術的Mercedes-Maybach品牌，最近全新推出SL 680 Monogram Series。這款獨特的兩座位開篷跑車，全車裏外都有Maybach專屬設計元素貫穿，展現不一樣的Maybach魅力。先講車身，不僅配備發光Maybach標誌鍍鉻面罩、頭燈內的玫瑰金Maybach裝飾細節、由Maybach圖案組成的下進氣口格柵和21吋Maybach專屬鍛造輪圈，還提供融入了Graphite Grey單色Maybach圖案的Obsidian Black引擎蓋及隔音電軟篷供選配。

廣泛採用可持續鞣製的Crystal White MANUFAKTUR專屬Nappa皮革鋪陳的車廂，配上一對壓印了全新設計圖案座椅，與鍍鋅的座椅靠背和Maybach專屬銀色鍍鉻裝飾形成鮮明對比。此外，由軚環、不銹鋼踏板及不銹鋼門檻裝飾，以至全數碼化儀錶及中央觸控屏幕的啟動畫面和顯示風格也是Maybach專屬。

新車以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動大核心，最大馬力585hp，800Nm峰值扭力更可於2,500-5,000rpm之間全數釋出。搭配9G-TRONIC自動波箱，並進一步提升油門踏板敏感度，完成0-100km/h加速只4.1秒，極速260km/h。在全可變4MATIC+四輪驅動系統和後軸轉向系統的支持下，確保提供上佳牽引力和穩定性，帶來動感又靈活的駕駛體驗。