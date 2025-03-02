【是日通勝】

農曆二月初三

乙巳年 戊寅月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、嫁娶

忌：動土、作灶、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、36、23

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

雙子座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

巨蟹座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

獅子座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

處女座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

天秤座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

天蠍座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

人馬座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

山羊座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

水瓶座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

雙魚座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 瓣瓣掂

（跌）雞 易破財

鼠：是日沖煞，處理感情問題不可太任性。

牛：感受到另一半的支持關懷，甜在心頭。

虎：桃花旺，工作與財運俱佳，生活愜意。

兔：處事一絲不苟，今天適宜做重要決策。

龍：做事方式合理，事業發展更上一層樓。

蛇：運勢平平，工作遇阻滯，需加倍小心。

馬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

羊：易花掉冤枉錢，理財策略需作出調整。

猴：財運有好轉，錢銀問題可望迎刃而解。

雞：投資未有顧及風險，易做出錯誤決定。

狗：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

豬：趁周日出外呼吸新鮮空氣，有益身心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

肩膀與運程

從相學角度看，人的肩膀如呈一字形，具有自動自覺承擔責任的特徵。觀察一個人的肩膀，除了要看肩膀是平或斜、是厚或薄，還要留意其闊窄，以下一起看看肩膀與運程之間的聯繫。

1.肩膀高聳的人：

工作態度積極，具上進心、勇於承擔，責任心強，心胸寬廣，眼光遠卓，是優秀的創業、實踐型工作者，財運較為平穩，行正財運居多。

2.肩膀下垂的人：

樂於採納別人的建議，處事隨意，不固執己見，易服從安排，屬較容易滿足的類型，適合從事執行與操作類型的工作。

3.肩膀消瘦的人：

具豐富想像力，思緒敏捷，感性且善良；缺點是意志薄弱，看待人事往往只見到灰暗一面，思慮多，屬於易傷感、易有憂鬱傾向的類型；由於習慣抱怨，以致人際關係受到不良影響，財運也較差。

4.肩膀歪斜的人：

比較沒責任心的，不能擔當重任。如果肩膀呈「A」字形，表示該人會在遇上挑戰時臨時退縮。

5.肩膀形狀像錨肩的人

肩膀愈闊，代表愈有能力承擔。肩膀形狀像錨肩的人，具有虛榮心，易受虛榮心驅使而努力牟取成功與利益！