洪永城一家三口拍廣告　自爆想培育大囡做格鬥選手

藝人洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）今日（3日）帶同囡囡洪靖嵐（Amber）一起為廣告進行拍攝，二人最初受訪時，笑指女兒因太早開工要先睡個晏覺充電，Tony表示今次是首次一家三口拍廣告，覺得開心又有紀念價值。問到女兒首次拍廣告表現？他們笑指Amber很醒目，會自動自覺交戲，跟平日在家一樣，會抱抱及親他們，Inez説：「佢會推開Tony，然後又捉返佢返嚟。」Tony笑指已習慣被推開，但Inez即大爆其實父女二人很Sweet，除了抱抱、親嘴外，又會玩摔跤，細女Beryl在旁也嘗試有樣學樣，看着三父女如此溫馨，自己惟有負責拍片。Tony則笑指女兒氣力大，考慮將來培育她成為摔跤或舉重運動員：「佢好鍾意格鬥，鎖頸最擅長。」此時Amber剛巧睡醒並出來見傳媒，更即場示範如何對付爸爸洪永城，令人爆笑！

談到細女眼下的士多啤梨痣情況，二人透露早前到醫院作檢查後，醫生建議可接受激光治療，現時已接受了兩次療程，情況亦明顯有進展，預計仍要接受多3、4次療程便完成：「睇到佢真係變細咗，冇發大。」他們表示細女愈來愈活躍，剛開始學走路的她已懂得慢慢走幾步，笑問是否很快便可以一家四口拍廣告，代言費又可以增加，Tony即笑指跟太太只是配角收費相宜，反指Amber才是女主角。

另提到早前好友胡定欣成功脫單，充當媒人的Tony被指跟林盛斌（Bob）搶功勞，Tony對此並沒有感到不開心，更指出Bob才是真正的媒人：「我介紹咗個筍盤畀Bob認識，之後我同Bob一齊撮合成件事，唔需要咁多計算，最緊要撮合到一對好夫婦出嚟，係件開心事，最緊要佢哋兩開心。」他大讚男女雙方都是值得介紹的筍盤，指男方是一位有愛心和非常細心的專業外科醫生：「識咗佢一段時間，經常都諗有邊個朋友啱可以介紹畀佢。」後來跟Bob夾過，認為胡定欣可以一試，現在出來的結果大家也非常開心，他笑指報道出來後，身邊的男性朋友紛紛向他投訴，有這樣好的女性朋友竟不介紹給他們，更笑稱開始有壓力，考慮要製作一個單身朋友列表：「不過我都冇理佢哋會，因為我仲要忙照顧自己兩個女。」問他可考慮與Bob一起開媒人公司？他笑言不明白為何Bob那樣忙仍有時間去撮合那麼多朋友。

問到另一好友黃翠如是否仍未肯透露腹中BB性別？他説：「真係冇人知，應該係得佢哋雙方屋企人先知，她唔想講冇理由強迫人講，到時BB出世大家就知性別。」他透露預產期應該是三月，又指對方叫他暫時不用送她東西，待之後見面時看看她有甚麼需要：「都唔一定送禮物，我哋兩公婆有好多照顧初生BB嘅生活知識可以教佢哋。」他指蕭正楠經常向他請教當爸爸的事情，大讚他心態好，有耐性又喜歡小朋友：「同佢講咗BB出世後嗰兩個月我都唔會見佢，因為佢需要留喺屋企，晚晚通宵都係佢㗎啦，因為太太辛苦夜晚要休息，所以晚間、消夜、通宵都係佢負責，已經畀咗心理準備佢。」