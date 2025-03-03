沈震軒高調揸Uber隨時惹禍上身　最高刑罰監禁3個月

41歲的藝人沈震軒曾被無綫力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎，而他在離巢後轉攻內地市場，直至大前年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。不過上月底（27日）有網民在社交網發文，表示使用Uber叫車時，竟然發現司機就是沈震軒。沈震軒前日（1日）在社交網上載了一段影片，親身回應傳聞！可是現今香港法例Uber未有合法化，沈震軒如此高調，隨時若禍上身。

有從事法律的網民留言：「剛剛看到一名藝人的社交網，講述自己登記了一個平台，揸車接載乘客。首先，我很欣賞和支持這名藝人為了自己的理想而努力，亦感受到他是一名好老闆。但同時，想作出小小的溫馨提示：現時，在無出租汽車許可證下，開車載客並收取費用，是非法的。而於網絡上的影片，於合乎某些條件下，是可以成為呈堂證據的。

希望這名藝人有機會看到這個Post。」

根據現行法例，私家車必須先領取牌照，才可取酬載客。《道路交通條例》第52(3)條列明，除非車輛領有「出租汽車許可證」，否則任何人不得駕駛或使用私家車，或容受或允許他人駕駛或使用私家車，作出租或取酬載客之用。

首次定罪可處最高5,000元罰款及監禁3個月；再次定罪可處最高10,000元罰款及監禁6個月。此罪規管司機取酬載客的行為，乘客理應不會觸犯此罪。