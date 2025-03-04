劉青雲讚許冠文《破·地獄》表現出色　影帝之爭認難比較：我係後輩　

影帝劉青雲與莫文蔚今日（4日）出席活動。談到他入圍今屆金像獎「最佳男主角」，他表示仍未準備戰衣，亦未知太太會否陪他出席，但都會替他打點衣着。青雲表示向來也對自己有信心，亦不會以「對手」來形容其他入圍演員：「大家都係香港電影嘅一分子，有睇過其中幾套作品，入得圍嘅大家都差不多水準。」

問到看好那一部電影？他笑指為表示中立，只會答大家喜歡自己的作品，談到前輩許冠文憑英皇電影《破·地獄》同樣入圍金像獎「最佳男主角」，他大讚對方從影多年拍過不少賣座喜劇，今次在《破·地獄》中同樣表現出色，贏盡票房及口碑，自己向來很尊重對方：「我好難同佢比較，佢係大、大、大前輩，我係後、後、後、後輩。」他表示作為演員固然會希望獲獎，因為整個團隊也付出了很大的努力，提到他也入圍亞洲電影大獎的「最佳男主角」，他表示同樣有信心：「如果自己對自己都冇信心，點樣要求人哋對你有信心？」並指分別來自不同國家的幾位入圍演員也相當有水準。

至於莫文蔚她表示已很久沒有跟青雲碰面，回想對上一次合作更是20、30年前的事，希望有機會再跟對方合作。近年主力作巡迴演唱會的她，透露已入紙申請啟德體育園主場館，希望能在新場作為香港站表演場地：「本身我個騷《THE BIG BIG SHOW》，會喺每個城市搵最大嘅場地表演，啟德喺各方面都同個騷好配合，係Perfect！不過聽講今年檔期已經爆滿。」她表示老公會陪她到不同地方開騷，順便可以學國語，笑言老公的國語可能比大家更好。

另談到歌手方大同不幸病逝，她表示一直也很欣賞對方：「佢係一位完全熱愛音樂嘅創作人，係好難得，同佢合作唔多，但上一張專輯特別邀請咗佢幫我創作咗一首歌。」她坦言近年也有聽說過對方的身體不太好，但沒想過走得這麼突然，對此感到很難過及可惜。