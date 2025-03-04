102歲俞明設靈　細女Heidi：佢瞓着咗走一啲痛苦都冇

資深藝人俞明上月與世長辭，享年102歲，家人今日（4日）於香港殯儀館為他設靈，喪禮採傳統佛教儀式進行，靈堂中央放有俞明叔一張充滿笑容的遺照，上方掛上寫有「福壽全歸」四大字的橫幅，旁邊則放滿家人的花牌，女兒慧儀與女婿、女兒慧明與慧萍的心型花牌則放在前方，圈中好友包括丁羽、鄭少秋與官晶華夫婦、蔡和平夫婦、關寶慧、江華與麥潔文、阮兆輝、鄧拱璧及黎瑞恩也有送上花牌致意。明日上午11時舉大殮儀式，於中午12時出殯，奉柩柴灣歌連臣角火葬場火化。

俞明細女Heidi受訪時透露家人希望低調及簡簡單單送別爸爸，故今日只通知了親戚朋友前來，表示爸爸身體一直也沒有大問題，只是年紀大有一般老人病：「年初二朝有少少發燒同咳，我哋有食開年飯，爸爸就因為攰所以喺房瞓，嗰晚發現佢好多痰，因為藥劑師休息，所以送咗爸爸入醫院，入到醫院一直好安靜，好似隻豬仔咁瞓着覺，直到初七朝早醫院打嚟話爸爸維生指數降低，我哋好快去到，醫生話佢瞓着咗走咗，一啲痛苦都冇，叫我哋可以安心、安樂。我哋所有家人都喺醫院陪住爸爸，爸爸都100歲兒孫滿堂，大家都好愛錫佢，爸爸走得無憾。」

她表示爸爸生前也不時會翻看自己的作品，不過近年患有黃斑病變影響視力，因此才少看電視節目，又指家人跟爸爸生前的好友余慕蓮及羅蘭等一直都有保持聯絡。