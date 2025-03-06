你適合低碳飲食嗎？30秒測試就知道

很多人認為碳水化合物容易致肥，因此三餐都戒掉澱粉，坊間也有以肉類為主的生酮飲食。同時也人會退而求其次選擇低碳飲食，雖然仍會攝取澱粉，但會嚴格控制進食分量，但早前有加拿大遺傳學家指低碳飲食並非適合每個人，並提出一種自我測試方法，看看自己是否吃碳水化合物就會胖的體質。

低碳飲食是指減少攝取碳水化合物的分量，同時提高蛋白質、油脂、膳食纖維的比例，從而提供飽足感之餘，又能降低葡萄糖和肝糖的含量，令身體以脂肪提供能量，打造瘦身效果。然而，加拿大遺傳學家Xand Van Tulleken博士曾經在電視節目中指出，並非每個人吃碳水化合物就容易胖，故此低碳飲食對於他們瘦身而言，效果並不會很明顯。同時，他提出「梳打餅咀嚼測試」，看看自己是否吃碳水化合物就會肥的體質。

測試方法非常簡單，首先準備一塊鹽味梳打餅和計時器，開始咀嚼梳打餅的同時開始計時，過程中不要吞嚥，當品嘗到甜味的時候就按停計時器。如果你在0至14秒內感受到甜味，代表你的身體能有效將碳水化合物轉為能量，一天大約可攝取250克的碳水化合物。建議碳水：蛋白質：脂肪的攝取比例為50：20：30。

若你在15至30秒內感受到甜味，代表你每天的碳水化合物最佳攝取量為175克， 建議碳水：蛋白質：脂肪的攝取比例為35：30：35。但如果你需要花多於3秒去感受甜味，代表你身體並不擅長處理碳水化合物，更有機會會轉化為脂肪，因此非常適合低碳飲食，並將每日的碳水化合物分量調整為125克。建議碳水：蛋白質：脂肪的攝取比例為25：35：40。不過以上方法不能一概而論，仍需要按自身健康情況作調整，以免物極必反！