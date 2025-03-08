科幻片《米奇17號》羅拔柏迪臣做複製人社畜　太空遊3P

韓國導演奉俊昊作品主題向來描寫階級矛盾，從科幻系《末世列車》（Snowpiercer）到奧斯卡掃獎的現實系《上流寄生族》都是如此，他的新片《米奇17號》（Mickey 17）改編自2022年推出的同名小說，以未來宇宙殖民為背景，講述羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演的「米奇」為逃避地球上的大耳窿，參加由麥克韋化奴（Mark Ruffalo）飾演政客領導的殖民計劃，自願「賣身」成為致命任務的「炮灰」，透過複製技術不斷死亡又復活，人命賤過地底泥，可謂宇宙社畜。怎料一次任務出現差池，米奇第17號複製體被當成死亡，總部已經生產出18號，兩個米奇相遇，知道遇到大麻煩……因為法例規定，一旦出現複數複製體，所有複製體都要被消滅！兩個米奇由互鬥到合作，意外地捲入一場階級革命中。

羅拔一人分飾兩角，17號懦弱善良，18號凶狠衝動，完全是演技大爆發，營造充滿黑色幽默的處境喜劇，尤其是一幕兩王一后3P床戰。奉俊昊今次作品可能是他最直白的一次左翼政治寓言：反優生主義、反階級主義、反殖民主義、支持LGBT性小眾、將多數少數族裔定為正面人物，多數白人為反面人物，而其中領導殖民遠征隊的奸角政客，明顯影射美國總統特朗普（Donald Trump），其角色在片中自大、愚蠢又冷血，擅長做騷煽動無腦群眾獲取支持，那些支持者甚至戴上與「MAGA」（讓美國再次偉大）紅色鴨舌帽相似的帽子，畫公仔畫出腸。