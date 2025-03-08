白敬亭章若楠組CP大受歡迎　正印宋軼高調宣示主權

由內地小生白敬亭與章若楠擔演的內地劇集《難哄》現時熱播中，現年28歲的章若楠擁有一張「初戀臉」，劇中有些場口更要穿上校服上陣，零違和感，相當有說服力。而她於2021年曾跟台灣男神許光漢合演韓國電影《你的婚禮》，票房不俗，令她人氣狂升。至於現年31歲的白敬亭，外表俊朗，劇中一場晒肌淋浴戲掀起話題，由於他與章若楠這對CP相當受落，有指白敬亭的緋聞女友內地女星宋軼都看在眼裏，於網上宣示主權。

其實，白敬亭與宋軼這一對雖然一直沒有承認或否認，不過，二人已被認定為一對，之前更有傳《難哄》播完後，二人便會官宣結婚。日前，宋軼突然將社交平台的IP定位在廣東，網民直指她的舉動相當刻意，因為之前她從來沒有修改過IP，就算在橫店拍劇，定位都一直在北京，而白敬亭正在廣東拍戲，故網民都認定宋軼此舉是高調宣示主權。

此外，香港型男魏浚笙(Jeffrey)都有份客串《難》劇，於劇集開播時，Jeffrey已出場，飾演一名舞蹈教師，而日前一集中，他再次出現，而場口於香港大牌檔拍攝。之前白敬亭與章若楠來港取景拍攝，日前一集劇集講述溫以凡（章若楠飾）來港後於大牌檔做洗碗女工，Jeffrey幫襯時巧遇她，更與她傾了一會，不少網民看了都大讚Jeffrey比男主角白敬亭靚仔得多。