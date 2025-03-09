【心理測驗】你的淚點是？

你是否曾在某個時刻突然被感動到落淚？是電影裏感人至深的橋段，還是生活中不經意的溫暖瞬間？是甚麼觸動了你的淚點，讓你潸然淚下？其實流淚的瞬間，也正展現着你內心最柔軟的部分。來試試這個有趣的心理測試，探索你淚腺的開關，更深入地了解自己吧！

【問題】假如你在花店看到了一些心儀的盆栽，你會選擇帶哪一盆回家呢？

【答案分析】

A. 選擇A植物的你……會被真誠的付出所感動！

你容易被極致的努力、真誠的付出以及奮鬥的成果所觸動。例如即使電影或遊戲的情節本身並不催淚，但如果你感受到作品的高完成度以及創作者背後的用心和努力，你也會被深深感動。同樣，你也很容易被為了比賽或競賽而全力以赴的孩子們所感動。

B. 選擇B植物的你……會被舍己為人的故事所感動！

你容易被自我犧牲的故事，或這類人的經歷所感動。例如為了所愛之人不惜犧牲自己的生命、挺身而出保護他人、不顧危險守護他人等，這些場景都會讓你潸然淚下。你本身就具有自我犧牲的精神，富有同情心，看到別人需要幫助時，總是無法袖手旁觀。為了他人，你甚至可以爆發出超越自身極限的力量。

C. 選擇C植物的你……會被真正的善意所感動！

你容易被真誠的善意所感動。儘管你很有魅力，但卻很難接受他人的幫助。你內心深處有一套嚴格的規則，例如不能依賴他人，不能給他人添麻煩。正因如此，當有人不求回報地真心待你時，你除了感到不知所措之外，也會因為感受到長久以來渴望的關愛而感動落淚。

D. 選擇D植物的你……會被神聖的力量所感動！

你是一個具有靈性的人，容易被充滿能量的地方，或觸及真相的瞬間所感動。你是否曾感受到在某些特定的地方，你會莫名的想哭？又或者聽到某些旋律時，你會情不自禁地流淚？這些旋律很可能是在與宇宙連接的狀態下創作出來的。當你感受到與高次元存在之間的聯繫時，你的淚腺就會被打開。