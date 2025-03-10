回饋街坊益顧客　銀城金閣海鮮廚房限時超值優惠！

【特約報道】銀城金閣海鮮廚房由海鮮專家利豪海鮮集團經營，準備好迎接一場令人垂涎的美食體驗了嗎？唔使上深圳，平過自己煮，趁有限時優惠，銀城金閣海鮮廚房為你獻上多款精選海鮮，以超乎想像的優惠價格，讓你盡情品嘗大海的鮮美！

地址︰長沙灣順寧道15號地下4-6號舖

電話︰2360 2636

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堂食優惠三選一（阿拉斯加長腳蟹、8頭南非鮑魚乾鮑及週年酬賓海鮮宴不能同時使用）

清蒸阿拉斯加長腳蟹

鮮甜多汁的阿拉斯加長腳蟹，清蒸後完美保留其原味。每一口都能品嚐到蟹肉的鮮甜和細膩口感，絕對是海鮮愛好者的首選。

限量＊震撼價

$198/斤

＊每日售完即止（只限堂食）

4至7位1隻（約4-5斤）

8至12位1隻（約6-8斤）

8頭南非鮑魚乾鮑 特價$298每隻

週年酬賓海鮮宴

脆米過橋石斑

白灼生海蝦斤半

茶燻太爺雞一隻

蒜蓉粉絲蒸大元貝十二隻

海鹽焗海花螺

上湯花甲浸菜苗

秘制冰鎮南非鮮鮑魚十二隻

薑蔥大肉蟹

魚村炒飯

奉送精選甜品

加一茶芥全免‧敬請提早預訂

原價$6,188

優惠價$3,688/席(12位用)

優惠價$2,388/半席(6位用)

避風塘尿蝦肉：精選即日空運到港的大尿蝦，蒸熟後拆肉，裹上蛋漿炸至金黃酥脆，再以避風塘料炒香。香脆可口，令人回味無窮。

馳名雞蛋砵仔焗魚腸：雞蛋焗魚腸是不少老香港愛吃的菜，亦是一道頗花功夫，工序繁複的傳統粵菜，現在很少地方可以吃得到的兒時味道，吃起來甘香，滋味叫人難忘，一定要試試。

懷舊叫化雞：叫化雞是一道傳奇的菜餚，懷舊叫化雞用了傳統懷舊方法烹調，能將雞的肉汁鎖住，雞肉鹹香入味，肉嫩，令人齒頰留香。

懷舊蝦多士(每份4隻)：蝦多士看似簡單，但做法卻不容易。銀城金閣的蝦多士入口香脆，絕無「油益味」，以厚麵包配以鮮蝦肉，油溫控制嚴謹，多士一落鑊轉金黃便要盛起，絕對考驗廚師功夫。

冰鎮咕嚕肉：嚴選優質豬頸肉入饌，以超薄脆漿炸起後配以秘製甜酸汁炒起即成。由於脆漿夠薄，擺放時間一久，咕嚕肉仍能保持香脆、不會腍。