氣質歌手雲浩影早前為Tyson Yoshi新歌《1994》任MV女主角,近日在社交平台甫出花絮相及片段,並留言奉獻了N個第一次:「Thanks for having me in this crazy project!!!學到好多、好開心、好enjioy!第一次流血妝、第一次喺mv要bye bye(嚇親媽咪唔好意思)、第一次學識被摑。」Tyson Yoshi對於雲浩影拍攝MV的表現,當然亦有讚冇彈,還留言:「世一女主角。」

雲浩影除了拍Mv獻上第一次之外,最近亦在外地首次看到落雪,她開心得手舞足蹈,還擘大口食雪,可愛度爆晒燈,獲不少網民留言讚「好靚女」。