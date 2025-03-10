美味早午餐　迎接美好一日

有咩開心得過瞓到自然醒，然後和家人朋友齊齊食大餐再去玩，來到假期，首選豐富的早午餐，餐廳推出各式各樣的主題，部分還有任食選擇，包羅萬有。食飽再出發， 迎接愉快時光。

任食烤乳豬

提到任食，大家總是好興奮。中環葡萄牙餐廳於周末及公眾假期推出任食葡式烤乳豬及精選葡式飯早午餐，客人先享用蝦他他、蒜蓉欖油八爪魚、炸馬介休球及炒牛肉粒配泡菜及自家牛肉汁作前菜，主菜有葡式黑毛豬煮蜆、燒八爪魚伴焗薯和葡萄牙烤小羊排等6選1。任食部分包括葡萄牙傳統烤乳豬，2個月大乳豬醃1日再慢烤，皮脆肉嫩。另一道是主廚每日精選葡式飯1款，會焗鴨飯或海鮮湯飯等選擇。最後以1款甜品作結，夠晒滿足。

意式風情

意大利的美食總令人胃口大開，有5間分店的意大利餐廳推出性價比高的3道菜周末早午餐和無限暢飲，前菜拼盤有意式精選凍肉、脆炸魷魚及香脆烤蒜蓉麵包。自選1款主菜有卡邦尼意粉配風乾豬頰肉、意式煎蛋餅、早餐拼盤和番茄肉醬三文治等選擇，最後以提拉米蘇、白朱古力意式奶凍或西多士作結。多幾個朋友齊齊歎，可以試多幾道菜。

毛孩相伴

難得假期，帶埋主子出門最好不過。尖沙咀法式餐廳於3月周末推出親親毛孩早午餐，菜式有牛油果多士、白脫牛奶炸雞漢堡、牛扒三文治和班尼等選擇，主人享受美食的同時，會為主子提供自家製狗餅乾和神秘小禮物，大家可以為自家毛孩打開話題，識朋友又識狗狗，共度美好周末。

法式滋味

懂得享受的法國人，放假總是悠閒。鰂魚涌法式酒館逢星期六及日推出法式周末早午餐，菜式有乳酪伴燕麥奇亞籽及雜莓、松露蛋黃醬魔鬼蛋、水波蛋、凱撒沙律、風乾火腿、香煎牛扒配太陽蛋及香烤薯仔，以及法式早餐等。喜愛甜食當然不能錯過法式西多士配糖漿或法式班戟配雜莓及蜂蜜，配餐酒、氣酒酒或雞尾酒都咁夾。

包羅萬有

想自由自在揀選美食，都有選擇。銅鑼灣五星級酒店咖啡室推出全新自助早午餐，客人可按個人喜好從自選沙律吧、雜錦凍肉拼盤、冰鎮海鮮作頭盤，之後有紅酒燉牛肉、烤牛肉、魚生和壽司等，再加上早午餐必的各式煮蛋、印度咖喱，最後還有多款選擇的甜點，絕對滿足一家大小的要求。