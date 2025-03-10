陳健安分享Busking經驗　糖妹任街頭音樂表演導師叫好玩

歌手陳健安（安仔）、糖妹及吳林峰等近現身「延音MusicSus-青少年街頭音樂表演擴展計劃」終期匯演，大談成為歌手之路，並獻唱多首耳熟能詳的歌曲。是晚由安仔打頭陣獻唱《戀愛腦之死》，他透露去年剛好亦於是在同一場地舉行了其首個實體騷，故重臨舊地演出份外有感覺。

今次活動計劃乃鼓勵青少年投入街頭音樂表演，安仔直言憶起其組合C AllStar曾於2009年間，連續14個周末於旺角街頭表演的往事：「呢段經歷係一個好重要嘅試煉場，好多事都係隨機發生，會有人突然挑戰你，即席點唱，好多點滴，要著重自己心態，諗點樣令自己進步同變強。」

席間安仔勉勵是次計劃的學員：「有時會遇到好多問題令自己喜愛嘅音樂磨蝕，但唱歌嘅目的係令自己開心，唔好諗會得到咩，只要唱歌嘅時候覺得爽就可以。」又指要好好紀錄曾經擁有過的所有事，因為人會好容易忘記經歷過的事，亦都會忘記曾經懶惰過的事，好的記得要讚賞自己，不好的要自己好好反省。

至於身兼評審及導師的吳林峰則大讚今屆學員質素高，從學員身上學到很多：「佢哋教識我Passion係唔關年齡事，佢哋對音樂嘅想法都好新鮮。（會唔會同學員合作？）我隨時歡迎。」他亦指完成3月頭音樂會後，將跟女朋友放假充電：「上次放假已經係1、2年前，所以完成音樂會就畀自己一星期假期，去郊區深山遊，感受大自然嘅靈氣同慢活一下。」而已連續2年擔任該計劃導師的糖妹大呼好玩：「之前同學員去busking，佢哋會唱『糖兄妹』嘅歌，佢哋好識尊重老師，所以揀咗我哋嘅歌，我叫佢哋揀自己鍾意嘅歌就可以。」