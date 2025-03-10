金賽綸上月自殺身亡　被爆曾秘戀金秀賢6年

韓片《殺手代父》的女星金賽綸於上月16日在家輕生，終年24歲。韓媒今日 （10日）報道金賽綸父親直指網紅李鎮浩就是逼死女兒的殺人兇手，透露女兒因為對方發布的影片內容失實，每天也過得很痛苦，多次企圖輕生。

李鎮浩年初曾發布一則有關「金賽綸秒刪貼文，引發結婚猜測後消失」的貼文，並對她進行嘲諷，金父指影片發布當天，金賽綸便曾試圖輕生。

曾任職韓國娛樂記者的李鎮浩今日傍晚開直播，大爆金賽綸在15歲、就讀中二那年起，與當時27歲的金秀賢交往，長達6年，直播中還公開聲稱是遺屬給他的金賽綸未發給金秀賢的長文，她透露雙方由2015年11月19日至2021年7月7日交往，文中提到「我當時16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。」同時也對所有因為照片受到影響的劇組人員感到抱歉。又指金賽綸因而選擇在金秀賢生日當天尋死。

而金賽綸去年3月突然在社交網上載與金秀賢臉貼臉的照片，之後秒刪，繼而傳出雙方曾交往，但男方事務所否認其事。此外，金賽綸的家人近日發聲要求對李鎮浩、金秀賢及冬至美電影導演等人追究女兒之死的責任，還透露金秀賢曾為金賽綸還債約350萬港元，之後卻要求她償還，令女兒徹底崩潰，間接導致她踏上不歸路。

對於一切指控和傳聞，據韓媒指金秀賢經理人公司發表官方聲明，否認今日娛記在直播中的爆料，表示金賽綸15歲起與金秀賢交往、經理人公司對金賽綸酒駕事故的不公平對待等都是不能容忍的虛假事實，並表示對金賽綸去世感到悲痛，但對誹謗的行為將採取法律措施。