吳若希見譚嘉儀離巢感陰功　幸福Mode：公司對我好好又撐我

歌手吳若希（Jinny）和2023年港姐冠軍莊子璇晚上（10日）出席周年晚宴，Jinny演唱兩首歌，包括《越難越愛》。她表示今年第二個香港搵錢活動，之前內地工作較多，又指去年舟車勞頓過於辛苦，今年想放多點時間在香港，又透露將拍攝無綫新直播綜藝節目，主題為兩性情感問題，她會擔任主持，希望引起大家的共鳴。

問她會否分享夫妻感情問題？Jinny表示自己的故事相對嘉賓只是小兒科，她可藉此改善與老公的問題？她直言：「唔使大改善，不過最近冷氣機壞咗叫老公整，佢話夏天來臨前整好，好希望佢喺新聞出街前整好，如果唔係我忍唔住又要公審佢。」她繼續投訴說：「點解女人做事能力咁快，男人要踢一踢先至郁。」

對於歌手譚嘉儀近日離巢無綫，Jinny表示也是同大家一樣看到社交平台才知道，睇到嘉儀喊好陰功，指嘉儀一向非常勤力，只會做多不會做少，希望將來在不同的平台再見，並送上祝福，相信決定是經過深思熟慮。Jinny表示：「自己嘅合約仲有一段長時間，公司一直對我好好，就算我幾曵，去生小朋友及說話得罪人，公司都好撐我，無論唱歌和劇集都畀好多機會我，有人欣賞係幸福事，希望幫番公司做更多嘢。」

同場，莊子璇就負責玩遊戲部分，揚言也恨唱歌，會跟唱歌老師學唱歌，及請演藝老師一對一教戲，想好好裝備自己，相信機會是留給有準備的人。提到父親早前病危險走過鬼門關，莊子璇表示爸爸病情正好轉，由於之前精神錯亂，院方曾表示要綁在床上，遭她反對，相信要再觀察多一個禮拜，直言擔心，更加想集中工作不去想。

「聲夢小花」潘靜文（Sherman）和周奕瑋就擔任司儀，這是他們台慶後再次合作，周奕瑋表示以前由前輩帶着他，近年變了帶後輩，笑言：「如果老中青輩份，我諗我屬於中輩最老。」我表示三月份有不少搵真銀工作，也會同旅遊有關，有傳日本七月會有地震，他表示會留意，事前會做定資料搜集，不過天氣預測未必能估計得到。Sherman透露正在拍《香港原味道》，早前落田拍攝不慎冷病感冒。新牌仔的她早前表示會相約聲夢家族遊車河？她表示接載過林智樂，用他靚聲做交通導航：「我都車過Chantel，之前Chantel爸爸好擔心，好彩之後Chantel美言我嘅技術，爸爸就無再擔心。」