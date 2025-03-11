【是日通勝】

農曆二月十二

乙巳年 己卯月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：掃舍、會友、祭祀

忌：動土、安床、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：09、11、38

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

金牛座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙子座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

巨蟹座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

獅子座：財運不錯，多與人合作，營商投資均有利。

處女座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天秤座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

天蠍座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

人馬座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

山羊座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

水瓶座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙魚座：運勢提升，求職者可找到自己喜歡的工作。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）雞 易生病

鼠：投資要量力而為，勿涉獵高風險項目。

牛：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

虎：趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

兔：話頭醒尾，能靈活處理工作上的難題。

龍：職場上迎來好消息，有機會大展拳腳。

蛇：工作時間掌握得好，易得到上司賞識。

馬：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

羊：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

猴：許多事不是自己說了算，要尊重別人。

雞：是日沖煞，抵抗力變差，容易患感冒。

狗：得財有難度，必須盡力維持收支平衡。

豬：工作機遇不會從天而降，靠自己爭取。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

住宅風水的布局（上）

住宅的大門口：

進出房屋的大門口為每個住宅的外門，是生氣出入之所，最為重要。又整幢高樓大廈的地面出入門口也是重要的，宜開在吉方，並對着吉祥喜慶之物，最怕大門朝向街外的公廁、修車店、賣肉類市場等等。大門口最佳向南或東或東南，大忌是大廈的大門向西及北方。

爐頭：

在風水學上，灶的地位僅次於住宅大門。如果灶位不當，會導致主婦受災劫。廚房宜坐東方，因現代人多不用柴火煮食，那就不用計算灶口的向了，但重點是不能讓燃氣爐及電爐向正廚房門。

廁所：

廁所宜安在宅的東方或青龍方白虎方，不可在宅前宅後方，在宅後的玄武方安廁所是截了龍氣，在朱雀方安廁所就更不合適，廁所門也不宜與房內任何的門相對。