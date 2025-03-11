王一博遭保安攔截　當眾「脫毛」燶面

內地頂流小生王一博事業穩步上揚，並深受國際品牌垂青，坐擁多個代言。2023年，他與韓團BLACK PINK成員Jennie一同亮相巴黎時裝周時，曾遭網民吐槽「被輾壓」，今年他明顯「升呢」備受重視，被安排與出爐奧斯卡影帝艾哲倫保迪排排坐，可惜其造型似足「油膩大叔」，網民嘲笑他如此狀態，難怪會被保安攔截。

繼早前各地紅星雲集米蘭時裝周後，近日舉行的巴黎時裝周亦星光熠熠，剛於《奧斯卡金像獎》憑電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）勇奪影帝的美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）前日現身當地，與內地頂流小生王一博同場，隨即成為全場焦點。戴上墨鏡的艾哲倫甫現身即引起哄動，入場後吸引一眾名人紅星「集郵」，他與王一博、美國女星「茱麗葉」嘉露兒丹絲（Claire Danes）與美國上位男星Taylor Zakhar Perez等坐頭排睇騷，謝幕時，品牌創意總監Pelagia Kolotouros上前逐一與他們握手，顯盡地位。

與艾哲倫排排坐

王一博在場內與艾哲倫交談，事後上載與對方及創意總監Pelagia的合照，不過，曾入圍美國網站「全球百大帥哥」第37位的王一博今次明顯甩轆，更被指容顏崩壞！現年27歲的他竟似足「油膩大叔」，臉部浮腫、法令紋盡現而且一臉疲態，一頭長鬈油淋淋髮型還被誤以為是假髮，不少網民搞笑叫他去洗頭！未知是否造型影響星味，他入場時接受安檢，竟一度被保安攔截，及後在品牌Backdrop前影相時，又突然有外籍工作人員為他的衫「黐毛」，影完相再遭保安急急驅趕，場面尷尬，難怪他全程黑口黑面，相當冇癮！不少網民感慨表示，王一博不久前還帥氣登上春晚表演，過了兩個月就變得如此老態，希望他好好休息。

蔡依林遇林志玲變小矮人

相反，台灣天后蔡依林與名模林志玲在同一活動上盡顯風範，特別是林志玲，年屆50歲的她身材索爆，皮膚與容顏依然狀態大勇，被封「無死角女神」。身穿透視裙的她開高衩晒招牌長腿，上半身的薄紗設計隱約露出其白皙肌膚，微微俯身時谷出深長事業線，令人驚艷！而44歲的蔡依林穿上Sharp醒的橘色襪褲、背着貓貓造型手袋示人，有型又青春，不過，身形嬌小的她站在林志玲身邊十足小矮人，相映成趣。

周冬雨宋茜Shopping撞到正

影后周冬雨已身在巴黎，有網民發現她急不及待行名店掃貨，還巧遇內地女星宋茜。網民上載兩人碰頭的短片，指當時聽到有人大嗌「宋茜」，宋茜轉身說：「嚇一跳！誰叫我？」一身黑衣的周冬雨笑笑口走近，並說：「我看見你從那邊走過來！」有粉絲笑言本擔心偶像未能適應時差，怎料她們「兩眼一睜就是買買買」，非常搞笑。

至於近期與白敬亭合作劇集《難哄》的人氣女星章若楠亦在巴黎，還與范冰冰的弟弟范丞丞趣怪合照。

楊冪連續4年為劉詩詩慶生

內地女星楊冪已飛抵巴黎出席時裝周活動，獲大批粉絲送機的她親切地接過鮮花，抵達當地後亦拿着鮮花步出機場，相當「寵粉」！她又換上碎花短裙在街頭影靚相，拿着提子及長法包擺甫士，玩味十足，但都不及一雙「筷子腳」搶鏡。

儘管出埠工作，楊冪未有忘記在社交網祝好友劉詩詩生日快樂，寫道：「親愛的小劉，生日快樂，健康平安順遂！」這已是她連續第4年為對方發文慶祝，相關話題登上熱搜。其實兩人早年結緣，但因經常被外界比較而令關係變質，至2021年才正式破冰。不過去年一個盛典上，紅地氈空場20分鐘後見到劉詩詩現身救場，網民質疑是楊冪、郭采潔及謝依霖等不肯出場所致，幸好事件未有影響「詩冪」感情。