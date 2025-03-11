娛圈單打︱悼念文變廣告文　娘娘釀公關災難

音樂才子方大同本月1日傳出死訊，兩岸三地同哀。其生前好友深感不捨，有的以簡單一句R.I.P抒發感受， 有的特地在演唱會獻唱故友金曲以茲紀念。反而大同生前情有獨鍾嘅薛凱琪（Fiona）一直默不作聲，外界擔心佢痛失好友情緒病復發，直到8日後阿Fi終於打破沉默，喺社交網發出千字文吐露心聲。

唉，殊不知呢篇千字文不但冇惹來共鳴，反而招人反感。皆因文章大部分篇幅都係講阿Fi即將舉行嘅演唱會，好似賣廣告咁款。佢坦言「近期因身心狀態而取消部分工作」，本來連演唱會都想取消，但過去幾天和團隊反覆討論，認為已大個女有責任， 故演唱會還是會繼續，並將演唱會改名為「Let Me Love You──讓我愛你」，貼文附上兩張演唱會海報。尾段終於提到方大同，答應「最希望世界大同的你」，「我們會」好好地愛地球和每一個人。

唔好話網民唔Buy，本欄睇完都覺得通篇長篇累牘，詞不達意，完全表現唔出有幾傷感。有網民批評佢消費方大同宣傳演唱會，亦有網民認為文章出自公司手筆釀成公關災難，仲戴有色眼鏡謂「大陸公司係咁㗎啦」。本欄就覺得，如果真係出自公司代筆，應該會寫得情文並茂得多， 畢竟依家已經有DeepSeek，寫得好並唔難。

口痕友就話，篇文肯定就係Fiona嘅本意， 娘娘對住兵仔，又點會以兵仔感受為出發點吖， 當然係以娘娘自己為重心。本欄相信，Fiona係傷心嘅，只係佢嘅傷心位跟凡夫俗子不同， 佢係真心認為將演唱會改名，已經係對故友最大嘅思念。