蘇慧倫出道35周年　獲張震嶽送滑浪板望「衝」出佳績

被譽為華語樂壇永遠的玉女掌門人、現年54歲的蘇慧倫昨日舉辦新專輯《輕重》記者會，亦是她出道35周年的大日子，獲好友張震嶽等現身站台。蘇慧倫表示在新專輯中，張震嶽為她寫了一首《我到底是怕你什麼》，當中有一段要一口氣唱出35個字，她坦言是一大挑戰。至於張震嶽則為蘇慧倫送上滑浪板，希望她能「衝」出佳績，他說：「衝浪板看似很重，其實很輕，正如蘇慧倫的專輯《輕重》。」他表示知道蘇慧倫懂得滑雪，希望之後能相約去衝浪，另他又大爆老婆經常會問他蘇慧倫到底是怎麼保養的，並大讚蘇慧倫：「我從小看她到現在都沒有變過。」

談到被外界封為「凍齡女神」，問她老公有何反應？會否因此更努力保養不讓自己顯老？她笑謂：「老公常在運動，他也沒有太羨慕我啦！不過他是為我開心，像是這次出專輯，他身邊朋友也會提到，他是開心支持我的，有時我工作沒法在家照顧太多，他給了很多幫助。」

除了推出新專輯，歌迷期待已久的演唱會也有好消息，大會現場宣布蘇慧倫將在6月22日於台北舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，表示除了會唱新歌，亦會唱出多首歌迷喜愛的舊歌，並透露巡演還將會到上海、杭州、武漢、北京、成都、廣州等城市演出。