全新豪華河輪　歎住遊湄公河

近年河輪逐漸成為亞洲旅遊的新寵，當中橫跨6國的湄公河便有多間郵輪公司進駐，最近更有往返老撾首都萬象與琅勃拉邦的新河輪登場，除了有專屬管家服務的60平方米奢華套房，同時安排了能感受當地文化風情的岸上行程，無論下榻及觀光都非常愜意。另外行駛柬埔寨與越南兩地河段亦有兩艘新河輪亮相，帶來豐富多彩的遊船河體驗！

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老撾岸邊 特色觀光

豪華河輪品牌Mekong Kingdoms旗下穿梭老撾首都萬象與琅勃拉邦的新河輪Bohème，船身全長50米，僅設13間客艙，最多可容納26名乘客。共3種房款可選，每間均裝配了冷氣機、音響系統、咖啡機和迷你吧等設備，並採用帶有老撾當地風情的裝潢布置，當中以面積達60平方米的Royal Suite最奢華，賣點係配有大大個日光浴甲板、靠窗浴缸，並提供專屬管家服務。另外最細的Premier View Suite（面積26平方米）亦設有法式陽台，提供開揚的全景視野。現時該船正推出6日5夜的航程，除了可在船上兩間Treatment Room享受專人按摩、參加烹飪和調酒課程及早晨觀鳥等活動外，岸上的行程同樣有睇頭，其中包括前往供奉大量小型木製佛像的帕烏洞（Pak Ou Caves），安排於高60米的光西瀑布（Kuang Si Waterfall）旁用餐，於Ban Xang Khong製紙村莊一嘗以桑樹皮、鮮花和樹葉製作莎草紙的滋味，並向Ban Chan Neua陶藝村的工匠學習，更會遇見沙耶武里大象保護中心飼養的大象等，元素十分豐富。 行程費用每位US$3,400起（約HK$26,520）。

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設施齊全 超大套房

維京遊輪於10月27日有新河輪Viking Tonle在湄公河首航。該河輪全長70米，每程招待80名客人，40間客艙分布於3層甲板，提供3種不同房型，最豪華房型是設於上層甲板、僅兩間的Explorer Suites，面積達68平方米，備有獨立的臥室與客廳，並有配上獨立浴缸和玻璃淋浴間的寬敞浴室，臥室外設有陽台。另外的Veranda Stateroom和French Balcony Stateroom面積同樣為28平方米，分別設有私人陽台及落地玻璃滑門，可隨時欣賞河景。船上設施齊全，包括游泳池、健身中心、水療中心、天空酒吧及24小時茶與咖啡區等。此河輪行駛14晚的Magnificent Mekong航線，航程往返越南河內及胡志明市，途經柬埔寨暹粒，不僅包括8日的河輪之旅，還涵蓋河內、暹粒和胡志明市的酒店住宿。旅客將走訪湄公河沿岸的絲綢小鎮、漁村、寺廟、修道院和水上市場，並參觀世界最大寺廟建築群吳哥窟等。行程費用每位£6,995起（約HK$69,950）。

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多款航程 探索越柬

澳洲旅遊集團APT旗下的河輪Mekong Serenity於2023年啟航，專為湄公河的越南與柬埔寨航線而打造。全船共4層，可容納88名乘客，44間套房面積最少有28平方米，全部為雙陽台設計。分為3種房型，包括Deluxe Twin Balcony Suite、Bayon Suite和最高級的Angkor Suite，浴室均配備獨立淋浴間，部分房型更設有按摩浴缸。船上同時提供24小時送上美食或飲品的客房服務，並有可幫你執拾行李或安排SPA療程等的管家服務。設施方面，船上共有3間餐飲設施、水療中心、健身中心及環繞甲板的慢跑步道。此河輪有多款航程可選，推介深度遊越柬的17日行程，有7晚於河輪上度過，其他日子入住當地酒店。行程方面，於胡志明市參觀古芝地道、到訪市集、參與烹飪課程等，於柬埔寨烏棟參與佛教祝福儀式，於Koh Pen乘坐傳統的Tuk Tuk遊覽河邊村莊及高腳屋，以及在暹粒見證吳哥窟的日出美景。17日行程費用每位AUD10,295起（約HK$50,446）。