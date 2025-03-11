遺屬爆料金賽綸曾與金秀賢交往　聲稱還有合照未曝光

韓片《殺手代父》的女星金賽綸於上月16日在家輕生，終年24歲。昨晚 （10日）YouTube頻道「橫豎研究所」開直播，大爆金賽綸曾於2015年至2011年與金秀賢秘戀6年，其後男方事務所發聲明直斥內容虛假，將採取法律行動。

對於金秀賢的事務所發布的聲明，「橫豎研究所」聲稱報道內容來自金賽綸遺屬的採訪，又稱大概明天就會有人針對某人與未成年交往問題提出檢舉，還笑問：「連元斌都有去金賽綸的葬禮，金秀賢為何沒去？」

金秀賢於2019年成立公司自立門戶，金賽綸當時便簽了金秀賢的公司，2022年她捲入酒駕事故，當時兩人已分手，金秀賢和公司替她償還了涉酒駕牽涉約350萬港元債務。

此外，聲稱是金賽綸姨母亦爆料稱兩人曾交往，金賽綸還說金秀賢都處理好，很感謝他，並說會努力工作還款，之後金賽綸與金秀賢的公司合約到期，去年突然收到350萬港元欠款通知，金賽綸嘗試聯絡金秀賢不果，之後用表姐的手機再致電對方也沒接聽，但表姐卻接到記者來電問「妳是金賽綸嗎」，金賽綸才知道是金秀賢把電話號碼告訴記者，感到被背叛。

她去年上傳兩人臉貼同臉的親密合照後秒刪，便是因為覺得這樣做金秀賢會聯絡她，沒想到對方直接發布聲明否認緋聞。此外，李鎮浩指金賽綸的遺屬表示還有很多兩人交往時的照片，將陸續公開，有網民翻出金秀賢曾於2013年在訪問中，被問到結婚計畫，當時25歲的他說自己24歲時計畫36、37歲結婚，現在看來不可能，便再延後一點，或許當我41歲時可以娶21歲新娘。

聲明卻未能平息爭議，反而惹起更大風波，甚至已有網友表示將抵制金秀賢代言的廣告產品，以示不滿。另有韓媒於2020年以暱名爆料指韓流巨星A與童星B交往，兩人還在同一家公司，亦因今次事件再次成為網民熱議。