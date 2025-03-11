容祖兒自掏腰包掃霆鋒演唱會飛　自爆下年開騷首選啟德

天后容祖兒（Joey）與英皇老闆楊受成到銅鑼灣英皇珠寶，祖兒以代言人身份為她的新系列首飾「SEE ME FLY」舉行記者會，吸引大批粉絲圍觀支持。活動一開始祖兒接受司儀快問快答考驗，被問到下一個首飾系列會選擇與關智斌還是謝霆鋒合作？她笑說：「關智斌，因為之前睇見佢同衛詩雅嘅婚嫁首飾廣告，自己都想試吓同關智斌結婚。」被問到謝霆鋒不是你杯茶？她笑說：「都想同謝霆鋒拉近距離，因為佢就嚟喺啟德開開騷，可以方便攞飛。」對於下一個首飾系列想以歌名《越唱越強》還是《爭氣》命名？她笑說：「《爭氣》係楊生做代言人喎，咁我㨂《未知》，未知要等楊生示意，哈哈。」楊生隨後出場搞笑扮嬲說：「我好嬲呀。竟然《爭氣》都唔揀。」祖兒笑說：「咁不如《還未》喇，還未出糧呀，講笑啫。」楊生則笑說：「唔好亂講，影響股價。」兩人談笑風生，引來一陣笑聲。

祖兒接受訪問講到以歌曲《我的驕傲》歌詞「SEE ME FLY」為首飾系列命名，祖兒覺得近年女性power與信愈越來愈強：「大家睇住我工作歷程、成長都有高高低低，一路慢去認識自己，過程有否定、懷疑、冇信心，但係去到依家嘅階段，係自己最鍾意嘅階段，覺得依家嘅我會知道自己好嘅地方，唔會好似以前冇信心，內心係自己最好嘅推動力，以前都試過冇信心、情緒低落、情緒唔穩定，依家嘅內心就好澎湃，滿滿正能量，工作咗20幾年，仍然好愛自己嘅工作，亦有好多可能性。」

講到笑指未出糧，祖兒直言是搞爛gag，又指與老闆楊生好像家人一樣，對方平時相當可愛、風趣，強調公司多年來風雨不改，準時出糧之餘更有多冇少。問到為何選擇關智斌而不揀謝霆鋒？她笑說：「因為謝霆鋒係偶像，點會同偶像結婚呢，佢咁高。同Kenny感情就可以轉化喺結婚廣告度，同埋拍廣告頭貼頭同Kenny都會冇咁尷尬，如果同謝霆鋒，我驚畀佢一錘質落嚟。」她又指已經自掏腰包買了不少霆鋒演唱會飛，但到時也會運用員工福利，每晚也入場支持，但就不會上台做嘉賓，因這個舞台是屬於霆鋒，但亦坦言為啟德體育園開幕騷演出後也想在啟德開騷，透露公司正籌備在港舉行演唱會，預計明年，首選啟德，笑言50歲前一定能夠成事。近期則先為下月在澳門舉行的演唱會做運動及練歌準備，最緊要是健健康康。

此外，祖兒與周筆暢因為合作綜藝節目《聲生不息·大灣區季》成為好友，但因舉動太親密傳緋聞，她則說：「friend啫，溝通多咗發現佢都係低低哋，大家都係同行。佢哋鍾意炒作呢啲無謂嘅CP，冇所謂啦，認識到思維差唔多嘅朋友，今次都係好大嘅收穫。」而祖兒的首飾系列部份收益將會捐到她的慈善基金，她又計劃請小朋友入場欣賞動畫《哪吒之魔童鬧海》。