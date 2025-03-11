馮允謙坦言創作路難行　學習孤身一人面對

歌手馮允謙（Jay Fung）推出今年首支派台歌《然之後》，是Jay與合作無間的T-Ma聯合作曲，由小克填詞，歌詞講述人生經常面對不同的高低起跌，要學懂去接受、面對和放手。他表示：「人生好多事情會不斷變，當下你擁有的一切，下一秒便有可能失去，好似MV中第一幕男主角遞辭職信，原來佢患咗重病，要做一個大手術，但佢人生仲有好多夢想未完成，但因為呢個病，未來嘅路令佢存在好多變數，到MV最後一幕，佢同一個小朋友傾偈，其實個小朋友係佢自己，代表佢搵番自己嘅初心。」

今次Jay Fung放棄做MV男主角，交由藝人陳健朗出演，認為對方較自己更勝任：「點解我自己唔拍？因為首歌想帶出嘅訊息比較沉重，希望大家睇到MV嘅時候會有一個好深嘅感受，所以起用專業嘅演員演出比較適合。」入行超過10年，Jay Fung在唱作路上曾經面對過不少起跌及難關，總要學懂一個去面對。Jay坦言孤單不可惜，有時候會很享受孤單帶來的平靜：「當全日工作完畢回到家中，孖生細佬又外遊不在港嘅話，會有一種孤單嘅感覺，但當年紀日漸長大，會喜歡自己一個，喜歡嗰份自由、平靜。」Jay Fung是一個情感豐富的人，愛跟朋友及家人傾偈，平日愛行海旁，他說好多時一個人在屋企寫歌，當靈感一到，便會花上8、9、10個小時不停埋頭創作，不過當事情想不通時，無法釋放時，行海旁便有助開解自己，重新整理內心。