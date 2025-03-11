劉穎鏇從演8年喊得最甘　感激張振朗相助克服難關

由兩大視帝陳山聰及張振朗聯手演出，文偉鴻監製的無綫新動作懸疑劇《奪命提示》，3月17日會接棒《痞子無間道》播出，電視及官方社交平台連日陸續發放宣傳短片，除了繼續有大量Level Up的精彩動作場面，還有感性、談情及輕鬆惹笑等不同元素場口。

昨晚（10日）發布首度飾演情侶的張振朗及劉穎鏇（Tiffany）片段，其中一幕張振朗穿孖煙囪被蟹爬上大髀的場口，極為搞笑，張振朗在宣傳片中分享，搞笑場口的成功要訣之一竟然是拉筋，他笑言：「估唔到拉咗筋除咗喺拍動作嘅時候用得著，拍搞笑嘅場口都能夠大派用場。」不過論搶焦一定不及Tiffany穿bra top爬枱烏身倒奶一幕，上圍胸狠，肯定令觀眾大飽眼福。

Tiffany今次拍攝除了挑戰高難度動作外，還要應付不少內心戲及喊戲，Tiffany受訪時稱，坦言這是8年拍劇生涯以來喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」談到以往曾直認拍喊戲不容易，Tiffany表示隨着經驗的累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並謂今次要特別感謝監製的循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流。「每次我哋拍呢啲感情戲，監製都會特別令到成個氣氛及環境好安心，佢拍之前會問我哋係咪熟晒啲對白、係咪ready好，只要我哋ready好就會即刻拍，咁會畀到信心我哋，令我哋演起上嚟都有信心啲。」她與振朗有很多對手戲，溝通好有密契，「度吓嘢又或者分享吓大家對唔同場口嘅睇法，次次我哋都好踴躍咁去討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋Jam啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲份可以更有Support。」