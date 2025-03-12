【是日通勝】

農曆二月十三

乙巳年 己卯月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、理髮、掃舍

忌：行喪、立約、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：34、39、21

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

金牛座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

雙子座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

巨蟹座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

獅子座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

處女座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

天秤座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

天蠍座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

人馬座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

山羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

水瓶座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

雙魚座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 財運佳

（跌）狗 健康差

鼠：有財困危機，不懂積穀防飢會有麻煩。

牛：工作運一般，要提起精神，做好本分。

虎：財運上升，努力工作可換來滿意回報。

兔：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

龍：抵抗力下降，若身體不適要好好休息。

蛇：財運不錯，審慎投資，易有意外收入。

馬：一人讓一步，要避免跟伴侶針鋒相對。

羊：投資宜瞄準中長遠項目，短炒不可取。

猴：做事方向明確，易獲上司與同事認可。

雞：貴人助力強，多接觸不同人會有得着。

狗：是日沖煞，健康運一般，身體易受傷。

豬：滿招損，謙受益，被人稱讚勿太忘形。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家都已收拾心情，重新開始拚搏了吧？上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在蛇年的第一季，不妨把握機會加強工作運，再配合簡單的擺設，工作表現自然可以提升了。

2025乙巳蛇年的文昌星飛臨正西，文昌屬木，而綠色及「4」字均代表木，所以最適宜擺放4支水養富貴竹來催旺，也適合多見綠色及藍色。如果書房或睡房位處正西，房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，書桌若能位處正西亦佳，同樣有正面作用。其他綠色物品、文昌塔或筆座皆可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

另外，之前的文章有提及，2025乙巳蛇年九運中力量最強的財星飛臨正東，不妨同時

在正東的財位放置一盆多果實的植物或泥種大葉盆景，催旺財星，相輔相成有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，蛇年的是非星飛臨西北，避免在西北位置放置水種植物或魚缸，亦可在西北之處多用紅色物品，或擺放一盞紅燈，並長期亮着，均有助降低是非星力量。