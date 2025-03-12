娛圈單打︱完美人設崩壞　不堪流言四起

我的媽啊！擁有完美人設嘅韓流男神金秀賢，被當地網媒引述已故女星金賽綸家屬爆料，指金賽綸與金秀賢有長達6年嘅秘戀關係，最要好之時，女方簽約加盟男方自立門戶嘅經理人公司，但最終情逝分手。女方被解約之餘，仲被追討7億韓圜違約金，終於成為壓垮女方的最後稻草，走上自殺絕路。

唉，本來男歡女愛十分平常，就當佢哋真係有一段情，甚至金秀賢真係向金賽綸追債，都可以解釋為數還數、路還路，但家陣最大嘅問題係，二人被指於2015年一齊，2021年分手，當時女方未成年，只有15歲，男方則係27歲嘅大男人！金賽綸死時只有24歲，思想未必成熟，遑論15歲嘅人仔！

女方仲要喺男方今年生日當天輕生，當時本欄已指出事有蹊蹺。有韓媒翻舊帳，早在2017年，金賽綸仲係一身嬰兒肥臉帶稚氣，宣傳電影時已揚言最想合作嘅男星係金秀賢，反映二人交往有迹可尋；另外，早兩年亦有韓媒不開名報道，影射某頂流男星有特殊癖好，喜歡交往年幼女生。

媽呀，好亂呀！金秀賢一方已發聲明強烈否認，直斥為誹謗，但爆料網媒似乎天不怕地不怕，仲話好快會有人報警，控告某人與未成年女童發生關係！至於粉絲就堅持唔信，要求停止對金秀賢嘅抹黑及獵奇報道。

講真，金秀賢一直以來嘅人設非常完美，擁有可愛帥氣外貌、一流演技、超強運動細胞，連搞笑都難唔到佢。最近參演GD綜藝節目《Good Day》，因為非常懂得炒熱氣氛，成功圈了大票粉絲。如果連佢都人設崩壞，呢個世界怕且冇一個男神靠得住咯。