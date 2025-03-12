便利店聯乘人氣朱古力品牌　10款新滋味

日本連鎖便利度FamilyMart最近再度與超人氣朱古力品牌雷神（Black Thunder）合作，以雷神經典的「酥脆口感」為核心，打造出10款全新甜點，包括冷藏食品、烘焙點心及甜點等，讓朱古力控們大呼過癮。最大亮點莫過於「雷神牧場軟雪糕」系列。除了經典的黑朱古力口味外，更加碼北海道名產「白雷神」版本，打造「雷神白朱古力牧場軟雪糕」，結合香濃的白朱古力與酥脆可可餅乾，帶給味覺雙重享受。此外，雷神還推出了史上最黑的「超黑雷神」，內含雙層黑可可餅乾與濃厚朱古力醬，外觀與口感都極具衝擊力。其他甜點的選項十分豐富，例如「雷神脆皮泡芙」，外層酥脆的泡芙皮包裹著濃郁的朱古力忌廉與可可碎粒，帶來外脆內軟的雙重口感；而「雷神朱古力可麗餅」則以黑色可麗餅皮為基底，內餡搭配香濃忌廉與可可碎粒，口感層次豐富。喜歡千層酥的朋友，則不能錯過「雷神千層批」，香脆的酥皮與濃郁的朱古力醬完美結合，每一口都讓人回味無窮。除了新品，今次聯名還將雷神的經典元素融入多款甜點中。例如「雷神費南雪」，以法式費南雪蛋糕為基底，混合雷神朱古力餅乾碎片，帶來濃厚的忌廉香氣與朱古力風味；而「雷神法式焦糖杏仁撻」則融合了焦糖、杏仁與雷神朱古力的獨特口感，搭配酥脆塔皮，甜而不膩。