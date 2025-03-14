鍾柔美被爆副學士課程長期缺課　同班同學：一次都冇見過佢

《聲夢傳奇》小花鍾柔美（Yumi）人氣高企，入行後獲公司重用，拍過《青春本我》後，早前首次拍人生第一套較重戲份的劇集《臥底嬌娃》（前名《特勤女團》），星途一帆風順。憑着清純脫俗的外貌和紮實的唱功，在圈中大放異彩。近日，有網民在社交平台發文，大爆鍾柔美在香港大學專業進修學院（HKU SPACE）修讀副學士課程期間長期缺課，更直言：「一次都冇見過佢」，指學期分組名單雖列有「Yumi」姓名，但實際課堂中從未見過本尊現身。據同班同學披露：「啱啱睇一睇grp list見到有個人叫yumi，係真係同TVB嗰個yumi同名同姓，雖然知道佢讀space，但依家先知同佢同一班，因為上咗咁多堂，我一次都冇見過佢」，自稱同班同學又指自己從未見過鍾柔美現身課堂，並質疑其出席狀況。

貼文曝光後，不少網民抽水：「人哋學霸嚟，一早吞咗本書啦，駛上堂架咩」、「逃學威龍」。不過亦有網民指鍾柔美有現身上課：「上個sem尾二堂present先知同佢同一班，佢平時都有上堂，但cap帽口罩坐後面，留意唔到佢」。其後，帖主回覆：「原來如此，咁睇嚟係佢真係好低調」。

鍾柔美出道時僅就讀中三，在校成績優異更曾獲全班第一，但她已多次強調並非學霸，又指校內成績不代表一切。在經歷DSE考試失利後，她聲稱已婉拒大學學位錄取，而選擇入讀香港大學專業進修學院（HKUSpace）副學士課程，表示「想多花一兩年時間探索真正志向」。