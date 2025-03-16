奇幻動作片《魔域女巫》美娜祖華維茲化身雙槍女巫

奇幻動作新片《魔域女巫》（In the Lost Lands）改編自《權力遊戲》（Game of Thrones）原著小說作者George R. R. Martin同名短篇小說，由保羅安德遜（Paul W. S. Anderson）執導，美娜祖華維茲（Milla Jovovich）飾演女巫。保羅與美娜這對夫妻檔過往已多次合作，包括《生化危機》（Resident Evil）系列與《魔物獵人》（Monster Hunter）等，老公每次都將老婆塑造為大殺四方的強悍女戰士，今次也不例外。故事以末世為背景，講述皇后派出強大的女巫前往「失落之地」，尋找能令她變成狼人的咒物，以獲得幸福。這個雙持手槍的女巫請來熟悉荒野的獵人（《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）男星Dave Bautista飾）協助自己，踏上滿是危險魔物的征途。

首次兼任監製的美娜表示：「George係我最鍾意嘅作家之一。呢個係短篇故事，所以我哋要大幅增加世界觀設定。對我嚟講，保留故事初衷好重要，但同時，係畀保羅同我去帶我哋世界嘅特色同粉絲，同George風格融合，創造新嘅世界。佢電視劇《權力遊戲》咁成功，但今次係首次佢作品搬上大銀幕。所以我哋係要設計一個獨特嘅世界，唔會畀人覺得似《權力遊戲》，我哋要將佢世界變成完全唔一樣同特別。」