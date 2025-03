奇幻動作片《魔域女巫》美娜祖華維茲化身雙槍女巫

奇幻動作新片《魔域女巫》(In the Lost Lands)改編自《權力遊戲》(Game of Thrones)原著小說作者George R. R. Martin同名短篇小說,由保羅安德遜(Paul W. S. Anderson)執導,美娜祖華維茲(Milla Jovovich)飾演女巫。保羅與美娜這對夫妻檔過往已多次合作,包括《生化危機》(Resident Evil)系列與《魔物獵人》(Monster Hunter)等,老公每次都將老婆塑造為大殺四方的強悍女戰士,今次也不例外。故事以末世為背景,講述皇后派出強大的女巫前往「失落之地」,尋找能令她變成狼人的咒物,以獲得幸福。這個雙持手槍的女巫請來熟悉荒野的獵人(《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)男星Dave Bautista飾)協助自己,踏上滿是危險魔物的征途。

首次兼任監製的美娜表示:「George係我最鍾意嘅作家之一。呢個係短篇故事,所以我哋要大幅增加世界觀設定。對我嚟講,保留故事初衷好重要,但同時,係畀保羅同我去帶我哋世界嘅特色同粉絲,同George風格融合,創造新嘅世界。佢電視劇《權力遊戲》咁成功,但今次係首次佢作品搬上大銀幕。所以我哋係要設計一個獨特嘅世界,唔會畀人覺得似《權力遊戲》,我哋要將佢世界變成完全唔一樣同特別。」