曾於1999年憑電影《露茜妲》(Rosetta)勇奪《康城電影節》影后寶座的比利時女星Émilie Dequenne昨日因腎上腺癌併發症而離世,終年43歲。

據知Émilie兩年前不幸患上極為罕見的腎上腺癌,昨日晚上她在巴黎一醫院離世。她當年以17歲之齡首度主演電影《露》並一鳴驚人,之後她於多部電影包括《狙魔特攻》(Brotherhood of the Wolf)、《列車上的女孩》(The Girl on the Train)、《親陌》(Close)等。其中2004年的《The Bridge of San Luis Rey》,她與一眾巨星包括金像影后嘉菲碧絲(Kathy Bates)、Gabriel Byrne與羅拔迪尼路(Robert De Niro)等合作。遺作是去年秋季上映的《TKT》,她飾演一名在學校被同學欺凌而導致昏迷的學生之母。