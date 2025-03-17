MIRROR「妹豬組」為Edan提早離隊解圍：佢屋企有急事

男團MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Jeremy（李駿傑）早前於3月6日從香港飛到韓國拍攝團綜節目，原定完成工作後昨日（16日）一起返港，不過Edan卻突然提早於大前天（14日）趕往機場先行返港，惹來外界猜測，並質疑他全因想跟緋聞女友林明禎共度白色情人節才急於返港。

「妹豬組」其餘3子姜濤、盧瀚霆 （AL）和李駿傑（Jeremy）昨晚（16日）乘航班回港，吸引過百粉絲帶同應援物一早到機場迎接偶像。約凌晨12時，3子由經理人陪同齊齊步出機場，現場粉絲即爆出尖叫聲，3子先跟粉絲打招呼，然後再給傳媒拍照，問到隊友Edan為何提早離隊？Jeremy說：「佢屋企有啲急事，所以自己走先。」

談到拍攝過程，Jeremy表示每天都有很多新奇的人與事發生，又笑指因拍攝行程緊湊，每天都只能睡幾小時。談到有網民爆料指他們在遊樂場拍攝期間，姜濤玩完過山車後露出木口木面樣子，可能被過山車的刺激離心力所嚇倒，姜濤笑謂：「係呀，我不嬲比較驚玩呢啲嘢。」AL則表示也有份玩，不過就未有被嚇到，又透露在當地買了少許日用品，但未有時間血拼。3子離開前再跟現場粉絲揮手拜拜，AL更即場跳起舞來，冧爆粉絲！隨後眾人便乘兩部七人車離開機場。